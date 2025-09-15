Football : Le Rahimo FC réalise un triplé historique en remportant la Super Coupe AJSB face à l’USFA

publicite

​La finale de la 32e édition de la Super Coupe de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina (AJSB) s’est déroulée le dimanche 14 septembre 2025 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Elle a opposé le Rahimo FC, champion de la Ligue 1, à l’Union Sportive des Forces Armées (USFA), vice-championne. Au terme d’un match intense, c’est Rahimo qui a été sacré vainqueur sur le score de 1 but à 0, mettant fin à la série de l’AS Douanes. Avec ce succès, le club de la région du Guriko réalise un triplé historique pour la saison 2024-2025.

​Plus qu’une simple finale, ce match comportait d’énormes enjeux. Pour le Rahimo FC, il s’agissait de démontrer sa suprématie sur le « Faso foot » cette saison. Après avoir déjà remporté la Ligue 1 et la Coupe du Faso, les joueurs du Marocain Jamil Benouahi avaient à cœur d’écrire une nouvelle page de leur histoire en décrochant cette Super Coupe face à l’USFA.

Les enjeux étaient également de taille pour l’adversaire. C’est donc une rencontre chargée d’objectifs qui a été offerte au public lors de ce grand rendez-vous du football burkinabè. ​Dès le coup d’envoi, le Rahimo FC, plus entreprenant et en confiance, a mis le pied sur le ballon. L’USFA, de son côté, ne s’est pas laissée faire durant les 45 premières minutes.

Au milieu du terrain, les duels ont été engagés et les occasions se sont enchaînées sans que les 22 acteurs ne parviennent à trouver la faille. Le score est resté de 0-0 à la première période. ​Au retour des vestiaires, l’ambiance a pris une autre tournure. Les joueurs de Bama (Rahimo FC) ont accentué leur pressing. Ils ont vu plusieurs de leurs tentatives buter sur le portier adverse ou s’éloigner du cadre.

Mais à la 53e minute, sur une action collective, Ibrahim Sow s’est retrouvé seul face au gardien. Il n’a pas manqué l’occasion, transformant l’essai de la plus belle des manières en éliminant le portier avant de voir son ballon finir au fond des filets. Les tentatives de l’USFA pour revenir au score sont restées vaines. Le match s’est terminé sur ce score.

​Pour Amadou Sampo, l’entraîneur de l’équipe perdante, le match était équilibré. « C’est une finale, il fallait un vainqueur et le vainqueur a été Rahimo. Félicitations à eux. Le match a été disputé de part et d’autre. En deuxième mi-temps, nous avons encaissé le but dès les dix premières minutes et après, ça a été un problème de gestion », a expliqué Amadou Sampo.

​De l’autre côté, la confiance était de mise. Selon les propos de Jamil Benouahi, entraîneur de Rahimo FC, l’équipe s’attendait à cette victoire. « Si je m’y attendais, oui, car il faut rendre hommage aux joueurs.

Les deux mois que nous avons travaillés ensemble nous avons énormément progressé. Je pense qu’aujourd’hui, la meilleure équipe a gagné. On a marqué le but qu’il fallait, on aurait pu en mettre d’autres. On va faire la fête aujourd’hui et à partir de mardi, on va se projeter sur la Ligue des champions », a-t-il déclaré.

​En marge de cette 32e Super Coupe, il faut noter que le village Super Coupe AJSB, qui a combiné sport et culture, a ouvert ses portes pour la deuxième fois à Bobo-Dioulasso. De plus, les activités traditionnelles, notamment les reboisements et les dons de sang, ont également donné de l’éclat à cette édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24