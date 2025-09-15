La solidarité, rempart contre l’oubli : Le camp militaire Naaba Koom 2 honore les familles de ses héros

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le camp militaire Naaba Koom 2 a lancé la deuxième édition de sa « Semaine de soutien psychosocial et spirituel », un événement dédié aux familles des militaires décédés, blessés et disparus. La cérémonie, qui a débuté ce lundi 15 septembre 2025, a été marquée par un élan de solidarité et de reconnaissance envers les veuves et les orphelins. Un total de 144 familles de militaires tombés au champ d’honneur ont bénéficié de kits scolaires et de vivres.

La deuxième édition de la «Semaine de soutien psychosocial et spirituel» voulue par le Commandement militaire du camp Naaba Koom 2 a été lancée le lundi 15 septembre 2025. Pour le Chef de bataillon Souleymane Zango, commandant de la Garde Républicaine, cette semaine vise à reconnaître les sacrifices consentis par les militaires et leurs familles.

« Cette semaine spéciale, que nous avons initiée l’année dernière, est née d’un constat simple mais crucial. Nos forces de défense et de sécurité, bien qu’entraînées, restent des êtres humains confrontés à des pressions mentales, émotionnelles et spirituelles. Il est donc indispensable de leur offrir des espaces de parole, d’écoute, de réconfort et de ressourcement intérieur», a-t-il déclaré.

La gratitude des bénéficiaires a été exprimée par Nafissatou Guira. « Nous disons un grand merci au commandement militaire du Camp Naaba Koom 2 pour cette initiative », a-t-elle affirmé. Elle n’a pas manqué de rendre hommage aux pères et époux disparus.

« Vous nous manquez, mais sachez de là où vous êtes que nous sommes fiers de vous. Vous nous avez légué un héritage très précieux, le courage et la détermination», a-t-elle cité . La représentante des bénéficiaires a également promis que les enfants se dédieront à leurs études pour honorer la mémoire de leurs parents.

Le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Brigade Moussa Diallo, a souligné l’engagement de l’institution militaire envers ses membres et leurs familles.

« La solidarité et la cohésion sont des valeurs cardinales pour l’armée », a-t-il rappelé. Le CEMGA a assuré aux familles que le soutien de l’État est constant, avec l’existence de structures dédiées comme L’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG).

En plus de la remise de kits scolaires et de vivres, des conférences, des visites aux blessés de guerre et une journée de prière œcuménique sont aux programme de cette 2e édition.

La journée de prière, prévue pour le vendredi 19 septembre, aura lieu au camp camp Naaba Koom 2 et vise à rassembler toutes les confessions religieuses pour prier pour la paix.

Akim KY

Burkina 24