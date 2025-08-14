Burkina Faso: 385 victimes de guerre formées et diplômées pour leur réinsertion professionnelle

publicite

L’espoir renaît pour 385 victimes de guerre au Burkina Faso. Ce jeudi 14 août 2025, l’Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG), en partenariat avec le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), a célébré la remise de diplômes de sa 3e promotion. Cette cérémonie marque la fin d’une formation intensive de quatre mois pour 192 militaires blessés, ainsi que 193 veuves, orphelins et conjoints de soldats disparus ou décédés.

Cette initiative a pour objectif principal de doter les bénéficiaires de compétences nécessaires pour s’insérer professionnellement et restaurer leur dignité. Les apprenants ont suivi des formations dans des domaines variés comme la coupe/couture, la saponification et la mécanique deux-roues, et d’autres encore.

La formation, qui a eu lieu du décembre 2024 à avril 2025, dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, a couvert sept filières dont la culture, la coiffure esthétique, la cuisine et pâtisserie, la saponification cosmétique, la mécanique de roue, l’agriculture et la bureautique.

Le médecin Lieutenant-colonel Sidi Mohamed Lamine Ouédraogo, Directeur général de l’ASVOVIG, a tenu à saluer la persévérance des bénéficiaire. « Ces visages fouliants et déterminés que nous voyons aujourd’hui portent chacun une histoire. Une histoire de douleur, de perte mais aussi de force et de courage et de reconstruction», a-t-il exprimé.

Il a également insisté sur l’engagement de sa structure à ne pas se limiter à la formation, mais à accompagner les diplômés au-delà. « Notre engagement ne se limite pas à former, il consiste à accompagner jusqu’à ce que l’autonomie devienne une réalité durable» a ajouté le médecin Lieutenant-colonel.

Ce soutien post-formation, dit-il, «concernant l’éducation financière et facilitation de l’accès au micro-crédit, a été mis en place pour assurer la viabilité de leurs projets».

Le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana, Ministre de la Sécurité, président de la cérémonie de fin de formation, a rappelé la vision du Chef de l’État pour les victimes de la guerre. « Aucune veuve, aucun orphelin, aucun blessé de guerre ne sera oublié. Cette troisième promotion est la matérialisation de cette vision », a-t-il affirmé.

Le Ministre de la Sécurité a d’ailleurs rassuré les bénéficiaires sur l’engagement continu du gouvernement à les soutenir. Il a également lancé un appel aux partenaires publics et privés à s’engager, aux coté de l’Etat dans cette mission.

Yasmine Dao, la porte-parole des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude au nom de tous ses camarades. « Ces formations vont nous permettre de nous réorienter et s’auto-employer, de créer des emplois, de générer des revenus et de subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants.

C’est également une opportunité pour nous de restaurer notre dignité et d’emprunter le chemin de l’indépendance économique»,a-t-elle indiqué. La cérémonie s’est conclue par la remise des diplômes et des kits d’installation, pour marquer un nouveau départ.

