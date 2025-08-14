ENSOA : Cérémonie de sortie de la première promotion spéciale des sous-officiers issus des militaires du rang

Serge Pacome ZONGO
0 Temps de lecture 1 minute
Ce jeudi 14 Août 2025, dans l’enceinte du camp Bila ZAGRE s’est tenue la cérémonie de remise d’épaulettes à la première promotion spéciale de Sous-officiers promus à titre exceptionnel, placée sous la présidence du Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Brigade Moussa DIALLO.  

Forte d’un effectif de 86 nouveaux Sergents, elle est composée de Militaires du rang ayant servi avec honneur, bravoure et loyauté sur les théâtres d’opérations.

Cette promotion au grade de Sergent est, selon le Général de Brigade Moussa DIALLO, aussi bien une récompense des Forces Armées Nationales qu’une invite à plus d’engagement et de détermination dans la lutte contre le terrorisme.

Source : État-major général des armées du Burkina Faso

