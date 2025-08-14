Sécurité renforcée au musée national du Burkina Faso : De nouvelles dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025

Le Musée National du Burkina Faso (MNBF) annonce un renforcement significatif de ses dispositifs de sécurité, avec la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à mieux préserver l’intégrité de ses espaces et à assurer la sécurité des visiteurs, du personnel et de ses précieuses collections. Ces dispositions entrent en vigueur dès le lundi 18 août 2025. 

La Direction Générale du Musée National a rendu public un communiqué détaillant ces changements majeurs, qui visent à réduire les risques d’accidents, à prévenir les dégradations et à améliorer le confort général de l’expérience muséale.

Parmi les mesures clés à retenir pour les usagers :

  • Interdiction de la circulation des véhicules dans les espaces réservés : Désormais, aucune voiture ou moto ne sera autorisée à circuler dans les zones spécifiques du Musée national.
  • Accès unique pour le public : L’accès des visiteurs se fera exclusivement par l’entrée principale située face au Boulevard Capitaine Thomas Sankara, du côté sud du musée.
  • Stationnement sécurisé aménagé : Un espace de stationnement dédié et sécurisé est désormais disponible à l’intérieur de l’enceinte du Musée National pour accueillir tous les véhicules et engins, sous la surveillance constante d’un service de sécurité.
  • Accès restreint pour l’entrée ouest : La porte d’entrée située côté ouest, le long de l’avenue Lt Jerry John Rawlings, est désormais strictement réservée aux officiels et au personnel du musée.

Le Musée National du Burkina Faso rappelle son engagement à rester un espace culturel et scientifique ouvert à tous.

Il compte sur la compréhension et la collaboration de chacun pour faire de ces nouvelles mesures un succès, contribuant ainsi à maintenir un environnement plus sûr, plus accueillant et mieux préservé pour le patrimoine national et ses visiteurs.

Musée natonal

