Mali : Le gouvernement annonce l’arrestation des auteurs d’un coup d’État manqué, dont un Français sur la liste
Le Gouvernement malien a informé l’opinion publique de l’arrestation d’un groupuscule d’éléments « marginaux des Forces Armées et de Sécurité maliennes, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les Institutions de la République », ce jeudi 14 août 2025.
Parmi eux, figure, selon le communiqué lu à la télévision nationale du Mali, un ressortissant français répondant au nom de Vezilier Yann.
