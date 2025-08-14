Mali : Le gouvernement annonce l’arrestation des auteurs d’un coup d’État manqué, dont un Français sur la liste

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 5 secondes
0 Moins d’une minute
Forces armées maliennes (FAMa)
FAMa
publicite

Le Gouvernement malien a informé l’opinion publique de l’arrestation d’un groupuscule d’éléments « marginaux des Forces Armées et de Sécurité maliennes, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les Institutions de la République », ce jeudi 14 août 2025.

Parmi eux, figure, selon le communiqué lu à la télévision nationale du Mali, un ressortissant français répondant au nom de Vezilier Yann.

Lire aussi 👉🏿Mali : L’État-Major Général des Armées signale des attaques terroristes coordonnées dans sept localités

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 5 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Sécurité renforcée au musée national du Burkina Faso : De nouvelles dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025

il y a 3 heures

ENSOA : Cérémonie de sortie de la première promotion spéciale des sous-officiers issus des militaires du rang

il y a 4 heures

Burkina Faso: 385 victimes de guerre formées et diplômées pour leur réinsertion professionnelle

il y a 5 heures

LONAB : Léon Kompaoré gagne près de 100 millions F CFA au PMU’B

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page