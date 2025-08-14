LONAB : Léon Kompaoré gagne près de 100 millions F CFA au PMU’B

publicite

Encore un nouveau millionnaire « made in LONAB ». La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a remis, ce jeudi 14 août 2025 à Ouagadougou, un chèque de près de 100 millions de francs CFA, soit 97 968 500 F CFA, à Léon Kompaoré. Cet heureux gagnant a remporté le gros lot au 4+1 du Pari mutuel urbain (PMU’B) du 3 août 2025.

La machine de la LONAB continue d’imprimer des millionnaires. Cette fois-ci, la chance a souri à Léon Kompaoré, un employé de commerce résidant à Ouagadougou. Avec une mise de 36 000 F CFA, il empoche la somme impressionnante de 97 968 500 F CFA.

Eugène Thombiano, conseiller technique à la LONAB, a souligné que cette remise intervient peu de temps après d’autres remises de gros lots à travers le pays. Selon lui, cela témoigne de la forte adhésion des Burkinabè aux produits de la LONAB.

“Aujourd’hui encore, nous nous réjouissons de ce que la chance ait encore souri à un audacieux qui a décidé, grâce à sa persévérance, d’inscrire son nom en lettres d’or de l’histoire du pari mutuel urbain burkinabè (PMU’B). La remise d’un gros lot est toujours une occasion de magnifier la chance dans toutes ses facettes mais aussi et surtout de vivre un moment de communion, de raffermissement des liens de confiance sans cesse renouvelés entre la LONAB et son aimable clientèle”, a-t-il notifié.

Il a précisé que Léon Kompaoré a gagné un ordre et 119 désordres pour sa mise de 36 000 F CFA. C’est une combinaison complète. Il empoche la coquette somme cumulée de 97 968 500 FCFA”, a-t-il ajouté. Eugène Thombiano s’est dit convaincu que cette somme permettra au gagnant de réaliser ses projets et de sécuriser sa famille. Il l’a invité à en faire bon usage et à privilégier les investissements judicieux.

“Ce gain de 97 968 500 FCFA obtenu par M. Kompaoré vient de rappeler à notre chère clientèle que la LONAB continue de leur ouvrir grandement la chance en termes de gros lots à gagner (…), je saisis cette occasion pour inviter tous ceux qui hésitent encore à jouer et à provoquer la chance. Car elle finit toujours par sourire à ceux qui osent la provoquer”, a-t-il incité.

Léon Kompaoré est un parieur fidèle de la LONAB. Il joue depuis 10 ans, même s’il n’avait jamais remporté une somme aussi importante auparavant.

“Aujourd’hui est un jour spécial pour moi, je suis très content, parce que je vais empocher 97 968 500 FCFA. J’ai fait une combinaison, j’avais tellement confiance en mon choix, et j’ai misé 36.000 FCFA. Quand j’ai joué, j’ai eu un ordre et 119 désordres, j’ai l’habitude de jouer comme ça. Je joue au PMU’B depuis une dizaine d’années, j’avais l’habitude de gagner mais aujourd’hui j’ai tapé le gros lot, j’ai déjà gagné 1 million de FCFA, 300 000 FCFA et moins que ça”, a-t-il révélé.

Avec ce gain, Léon Kompaoré prévoit de se construire une belle maison et d’investir le reste dans son commerce pour développer ses affaires.