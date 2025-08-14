Sommet des jeunes filles du CIE/MIA : Forger la génération des femmes leaders de demain

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre International d’Évangélisation/Mission Intérieure Africaine (CIE/MIA) a lancé le mercredi 13 août 2025 le sommet dédié aux jeunes filles et jeunes femmes. Cet événement, qui se tiendra jusqu’au dimanche 17 août 2025, est placé sous le thème « Développer son intimité avec le Saint-Esprit pour une vie fructueuse ».

Ce sommet se veut une plateforme de rassemblement visant à renforcer l’engagement de la jeunesse féminine dans l’œuvre de Dieu et au sein de la société. Pendant cinq jours, les participantes auront l’occasion d’échanger et de partager à travers des enseignements bibliques, des panels de discussion, des ateliers pratiques et des expositions.

L’initiative, portée par les « Plaines De Grâces » (PDG), la branche jeunesse du mouvement des femmes de destinée du CIE/MIA, est l’aboutissement d’un long travail d’encadrement. La mise en place des PDG a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques de cette frange de l’église et de lui assurer un suivi de proximité.

Selon le docteur Hortense Karambiri, Pasteur Principal de l’Église du siège du Centre International d’Évangélisation (CIE), il est impératif d’offrir une éducation et un enseignement biblique solide à ces jeunes femmes qui évoluent dans un monde en constante mutation et semé d’embûches.

« L’église a besoin de prendre en charge sérieusement cette frange du corps de Christ, car chaque système cherche à mettre la main sur ce groupe », a-t-elle souligné. Elle a rappelé que l’adage « Éduquer une fille, c’est éduquer toute une nation, et encore plus l’église ».

A écouter docteur Hortense Karambiri, ce sommet vise également à préparer ces jeunes femmes à leurs futures responsabilités de mères et de leaders au sein de leurs foyers. « C’est un groupe qui est très délicat. Mais un groupe qui est très porteur pour l’évangile. Il est important que nous puissions leur donner une plateforme de formation, d’édification, une plateforme pour se laisser interpeller par le Seigneur », a ajouté Dr Hortense Karambiri.

L’évangéliste Alizeta Kambou/Bonkoungou, a pour sa part, insisté sur la dimension communautaire du sommet. « Cette tribune est une formation et d’édification pour nous. C’est également un cadre idéal pour renforcer nos liens à travers les différentes sessions et activités », a-t-elle insisté. Pendant quatre jours, des orateurs de renom tels que Dr Hortense Karambiri, le pasteur Habi Castanou et Arlette Lungu animeront des sessions autour du thème principal.

Blaise NADEMBEGA (Stagiaire) et Soumaila MALO

Pour Burkina24