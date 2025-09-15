FRSIT 2025 : La recherche et l’innovation au service de l’industrialisation du Burkina Faso

La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) se tiendra du 22 au 26 octobre 2025 à Ouagadougou. Ce lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou, il est intervenu la cérémonie officielle d’installation des membres du Comité national d’organisation, suivie d’une conférence de presse pour annoncer les grandes articulations de l’événement.

La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) est prévue pour se tenir du 22 au 26 octobre 2025 à Ouagadougou sous le très haut patronage du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a informé le Pr Samuel Paré, président du Comité national d’organisation du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT).

Le thème retenu, a-t-il poursuivi, s’intitule « Quelle contribution des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance d’industrialisation au Burkina Faso ? ». Il a aussi rappelé que le FRSIT, qui est une manifestation biennale créée en 1994, est coorganisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) et le Ministère de l’industrie, du commerce, et de l’artisanat (MICA).

« A travers cette 15e édition, nous voulons mettre en exergue la nécessité de promouvoir une industrialisation durable et inclusive au Burkina Faso en valorisant les résultats de la recherche, les technologies, les inventions et les innovations locales », a fait savoir le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

La présente édition, a-t-il précisé, vise à mettre l’accent sur les technologies et/ou les procédés d’exploitation de synthèse ou de fabrication déjà finis et prêts à être transférés au mode économique.

Des communications, dit-il, sont alors prévues et s’inscriront autour de trois axes thématiques à savoir l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et la santé. En sus de cette activité, il a cité des panels, des conférences, des ateliers techniques, des expositions scientifiques et techniques.

Vers une refondation du FRSIT

Dr Teyouré Benoît Joseph Batieno, Directeur général de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation, membre-coorganisateur de l’édition du FRSIT, a indiqué le Mali comme étant le pays invité d’honneur.

Au titre des innovations de l’édition, il a ajouté la refondation totale du FRSIT afin de l’aligner sur les volontés des plus hautes autorités, notamment l’industrialisation du Burkina Faso.

Il a aussi mentionné des avancées notables du FRSIT depuis sa création. « Depuis sa création, le FRSIT a été créé sous forme de Secrétariat permanent et fonctionnait seulement sous la coupe du MESRI…Durant ces quatorze années, il y a eu beaucoup plus d’expositions et de communications scientifiques… », a-t-il avancé.

Le Comité national d’organisation de la 15e édition du FRSIT est composé de 50 membres, de 10 commissions et d’une (01) cellule de coordination, a-t-il par ailleurs mentionné. Bien avant cette conférence de presse, le Directeur de cabinet, représentant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Dr Roger Honorat Charles Nébié, a officiellement installé les membres du Comité national d’organisation de la 15e édition du FRSIT.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24