FRSIT 2023 : Des acteurs de la recherche scientifique et des innovations technologiques distingués

Les portes de la 14e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) se sont refermées le samedi 28 octobre 2023 à Ouagadougou. La soirée a été ponctuée par une distinction des acteurs.

Pendant cinq jours de réflexion, et d’exposition des acteurs du monde de la recherche au Burkina Faso, l’heure est au bilan. Le Comité d’organisation note avec satisfaction le déroulement des activités de la 14e édition.

Des expositions, des ateliers, des panels portant sur l’agriculture, la médecine et la technologie, ont été les principales activités de ce rendez-vous du domaine de la recherche. Sur 2000 visiteurs attendus, le comité d’organisation a reçu 2553 visiteurs à la date du 27 octobre 2023.

A l’occasion de la clôture de la 14e édition, des prix, des attestions de mérite et de reconnaissance ont été décernés à des personnalités et à des structures. Il s’agit de quatre prix spéciaux : en catégorie innovation, scientifique et technologique, et trois prix de l’excellence du Président de la transition.

Le Pr. Jean Marie Dipama de l’Université Virtuelle de Ouagadougou monte sur la plus haute marche du podium en rapportant le premier prix de la Présidence pour son concept dénommé « télémédecine ». Il est reparti avec une attestation de mérite et un chèque de 5 millions de FCFA.

Selon le lauréat, l’objectif de ce projet est d’offrir des soins de santé à distance aux populations. « Télémédecine comme son nom l’indique, c’est la médecine à distance. Soigner quelqu’un à distance, ça veut dire, le médecin se trouve sur un site et le malade sur un autre site. Et à travers la technologie, on arrive à faire la prestation de soins, à faire des examens complémentaires », a indiqué le professeur Seydou Barro, un des promoteurs du projet.

Le 2e prix de la Présidence est revenu à Dr. Adèle Ouédraogo pour son projet « la valorisation des bio déchets ménagers et agro-industriel en compost pour une production agricole durable au Burkina Faso ». Selon la lauréate, ce compost va servir à améliorer la fertilité des sols.

Le ministre en charge de l’innovation, Pr Adjima Thiombiano, a invité les chercheurs à jouer pleinement leur partition dans le développement du Burkina Faso à travers la recherche et l’innovation afin que l’autosuffisance alimentaire soit une réalité dans les années à venir.

À la fin de ces cinq jours de réflexion, des recommandations ont été également formulées à l’endroit des autorités telles que la création d’un fonds pour la sécurité alimentaire, le renforcement de la concertation et de la synergie d’actions des structures qui interviennent dans le domaine de la valorisation des résultats de la recherche, appuyer la concertation et la collaboration entre l’Alliance des Etats du Sahel.

En rappel, cette édition s’est tenue sous le thème « défi humanitaire en Afrique : contribution de la recherche scientifique et de l’innovation pour des solutions durables ». Et rendez-vous est pris en 2025 pour la 15e édition du FRSIT, qui se déroulera du 20 au 25 octobre.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

