« Nos voix pour la paix » : Après Ouagadougou, un giga concert à Kaya

Comme précédemment annoncé, le deuxième grand concert entrant dans le cadre du projet « Nos voix pour la paix » a battu son plein dans la ville de Kaya le samedi 28 octobre 2023. Sur le podium de ce rendez-vous de la promotion du vivre ensemble entre fils et filles du Burkina Faso, à travers la musique, plusieurs artistes ont émerveillé le public à travers leurs voix et leur savoir-faire artistiques.

La Cour du Naaba, dans le cadre des Rencontres Musicales Africaines (REMA) en collaboration avec l’UE, annonçaient un projet dénommé « Nos Voix pour la paix » du 18 octobre au 9 décembre 2023. L’initiative est une caravane de plusieurs artistes bien connus de la scène musicale burkinabè. Elle va sillonner plusieurs régions du pays pour prôner le vivre ensemble. Le samedi 28 octobre 2023, la ville de Kaya en a eu sa part de festivité et d’action de solidarité.

En effet, après plusieurs dons au profit des PDI, la cour du Naaba a tenu un grand concert à la place de la nation de la ville de Kaya pour susciter une hilarité dans la ville selon les organisateurs. « Cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso. Elle est envoyée à Kaya, parce qu’elle est une ville symbolique par rapport à ce qui se passe dans le pays avec une grande quantité de déplacés internes », a d’entrée introduit le chef de coopération de l’UE, Diego Escalona Paturel.

La reine des coris (Audrey), le King du rap 226 (Hugo Boss), Habibou Sawadogo, le Grand docteur, Sydyr et bien d’autres artistes ont tenu les spectateurs en haleine pendant près de 4h de prestations.

« J’ai accepté accompagner cette initiative parce que le Burkina d’aujourd’hui, si tu es un vrai Burkinabè, tu ne peux que vouloir la paix pour la patrie. La façon dont le pays est devenu, ça ne plaît à personne. Donc tout ce que les gens ont réalisé ici est vraiment très bien. Donc dans nos messages nous avons dit aux PDI de garder le courage car s’il plaît à Dieu, elles vont retrouver leur domicile », a dit Habibou Sawadogo pour justifier son accompagnement.

C’est d’ailleurs cet esprit qui a valu la tenue de l’initiative, selon son porteur Alif Naaba. A l’écouter, à travers cette mobilisation, cet objectif recherché est sur la bonne voix.

« Nous sommes très heureux. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à faire passer ce message. Nous sommes sur la bonne voie. Nous somme convaincus que l’art est un moyen important pour ouvrir des fenêtres d’espoir pour notre peuple.

Nous sommes convaincus que la musique a toujours été ce moyen et cette arme qui pourrait apporter un soulagement à notre peuple. Les artistes ont des fans partout et ils voudraient qu’ils se réunissent chaque fois pour relever le pays et le mettre sur les rails et nous sommes sur la bonne voie », a salué l’artiste.

C’en est ainsi fini pour le deuxième cap. Les voiles sont levés pour le prochain tour à Tenkodogo, le 4 novembre 2023. Le promoteur a d’ailleurs appelé la jeunesse à sortir massivement pour magnifier le vivre ensemble. L’initiative continue jusqu’au 9 décembre 2023.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

