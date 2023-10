Clap de fin pour les REMA 2023 : Un évènement 3XL pour Alif Naaba !

publicite

C’en est fini pour la 6ème édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) 2023. Le grand concert, gratuit marquant cette fin s’est tenue dans la nuit de ce samedi 21 octobre 2021 au rond-point des martyrs de Ouaga 2000. A ce 6ème rendez-vous, 21 pays ont marqué leur présence. La musique burkinabè, africaine et mondiale et la résilience du pays des Hommes intègres ont été célébrées à travers des panels, des showcases, des formations, un village enfants, ce grand concert, etc.

Ouvert le 19 octobre 2023, à Ouagadougou dans plusieurs sites, dont la Cour du Naaba, l’hôtel Bravia, le Goethe Institut, le Canal Olympia Ouaga 2000, c’est ce samedi 21 octobre 2023 que les rideaux de la 6ème édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) se sont refermés.

A ce 6ème cap, plusieurs activités notamment des formations, des panels, des soirées showcases ont été de la partie. Le grand concert de la clôture a marqué la fin de ces rencontres avec plusieurs prestations artistiques.

Pour l’initiateur de cet événement Alif Naaba alias le prince aux pieds nus, « pas de doute, c’est une REMA 3XL » qui est allée rencontrer la jeunesse burkinabè. « Un gros événement qui positionne le Burkina sur la carte du monde. Nous avons vu une REMA 3XL qui est allée à la rencontre de la jeunesse et ce soir, la jeunesse à aussi répondu avec ses plus de 15.000 jeunes.

C’est vraiment un moment important pour le Burkina qui voit ces milliers de jeunes chanter pour la paix, chanter pour l’amour, se réunir ensemble sans distinction, c’est vraiment une REMA qui a fait la promotion du Burkina Faso », a lâché Alif Naaba.

En terme d’innovations de l’édition, l’artiste a voulu « rendre vraiment gloire à Dieu pour ces réussites ». « Aujourd’hui, je suis un homme doublement heureux. Nos avons fait des formations, qui sont des formations innovantes. Des nouveaux métiers pour permettre de connaître la musique, son monde, son domaine économique, surtout d’embrasser le métier.

Et nous avons éclaté cette édition. Nous sommes fiers de voir ces innovations porter fruits, surtout nous espérons que ces REMA puissent, demain travailler pour mettre notre culture au profit de notre nation », a ajouté celui là même qui est le chef de la cour du Naaba, initiatrice du projet.

Pour une première en Afrique selon les REMA, l’événement a reçu une certification de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). Une reconnaissance que le ministre en charge de la culture Jean Emmanuel Ouédraogo a félicitée en ces termes : « ce soir, Alif et les REMA, c’est leur civisme qui est reconnu à travers ce trophée ».

Pas de pause pour les REMA. En effet, cette clôture annonce le début de son autre projet, «Nos voix pour la paix », pour aussi faire profiter d’autres villes du Faso toujours selon Alif Naaba. « Les REMA c’est le premier événement sur le continent a le recevoir publiquement et officiellement. Nous sommes heureux, parce que nous respectons le métier de l’art », a conclu l’auteur de So Wooko.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

