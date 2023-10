La ligue du centre de natation du Burkina Faso veut créer l’émulation en commençant par les plus petits

publicite

La compétition de la ligue du centre de natation du Burkina des tout-petits a connu son apothéose le samedi 21 octobre 2023, à Ouagadougou. Cette compétition a concerné les catégories minimes (10 à 14 ans), et poussins (5 à 10 ans) des deux sexes. Elle s’est tenue en nage libre et en brasse. A la finale, sur la base du meilleur chrono, c’est Rayane Tatiana, Asma Congo, Ayane Zoitaba, Kamile Tinta qui sont entre autres les champions de cette compétition.

Ils étaient un bon nombre de jeunes nageurs qui ont pour rivaliser (en nage libre et en brasse) le samedi 21 octobre dans la piscine du village Nongtaba de Ouagadougou. Tenue sous l’égide de la ligue du centre de natation du Burkina, cette compétition a regroupé les plus jeunes en deux catégories, notamment les minimes et les poussins, toutes sur une distance de 25m et de 2x25m.

A l’arrivée, c’est Rayane Tatiana (50m brasse), Asma Congo (25m libre), Ayane Zoitaba (25m brasse), Kamile Tinta (25m brasse garçon) qui sont entre autres les lauréats de cette initiative. Chez les minimes filles, Stéphanie Guigma est la championne en nage libre avec une performance de 40, 55 secondes.

Une fierté pour les parents qui ont salué l’initiative. Caroline Diallo est venue soutenir sa fille de 9 ans, Kenza Diallo. « Kenza a appris à nager il y a à peine deux ou trois mois. Donc je ne pensais pas qu’elle puisse participer à cette compétition mais elle l’a fait.

Ce qu’on a vu c’est juste beau et nous, en tant que parents, il était de notre devoir de venir soutenir nos enfants dans ce qu’ils aiment. Je pense qu’il faut créer une association qui va soutenir la natation », a-t-elle souligné. Pour le professeur Mamadou Sawadogo, venu également soutenir son fils, en plus du soutien de son fils, il est venu pour sa passion.

« L’initiative est très belle, il y a de la matière et les enfants aussi aiment nager. Maintenant l’organisation, ils doivent bien regarder pour mieux s’organiser. Je sens aussi qu’ils ne sont pas accompagnés donc je fais un appel aux bonnes volontés pour qu’ils puissent nous apporter beaucoup de médailles.

Le niveau que j’ai vu aujourd’hui est légèrement en deçà du niveau national et cela s’explique par le fait que les autres villes n’étaient pas représentées », a déclaré le professeur.

Cette compétition s’est tenue sous le regard du président de la fédération burkinabè de natation Poussy Kaboré. A écouter le président du comité d’organisation par ailleurs président de la ligue Saydou Gansonré, cette initiative a pour objectif de créer des champions de demain en s’attaquant, déjà aux plus jeunes qui adorent ce sport.

« Les enfants sont très contents, de même que les parents. Et ça, ça n’a pas de prix. Moi je suis très heureux ce soir. C’est vrai on n’a pas les moyens, mais on est dedans. C’est le jour où nous allons envoyer des médailles olympiques que les autorités vont s’impliquer et nous allons envoyer cette médaille », a promis le président de la ligue.

Pour joindre l’utile à l’agréable, la ligue a récompensé les lauréats avec des fournitures scolaires et bien d’autres gadgets. Cependant, selon les responsables, elle aurait voulu faire mieux mais « les moyens font défaut ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

