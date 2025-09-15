Religion : Le nouveau présidium de la FAIB chez le Premier ministre

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce lundi 15 septembre 2025, une audience à une délégation du nouveau présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), conduite par son président, l’imam Boubacar Yugo.

À cette rencontre, l’imam Yugo a officiellement présenté au Chef du Gouvernement le nouveau bureau de la FAIB. La délégation a aussi exposé au Premier ministre les différents chantiers de la Fédération.

« Le premier chantier du nouveau bureau de la FAIB est de promouvoir le message islamique porté sur la paix, au sein de la communauté musulmane, avec les autres confessions religieuses et au sein de la société burkinabè. Nous travaillons à promouvoir la cohésion, la compréhension mutuelle et la paix dans notre société.

À cet effet, plus de 250 imams ont été formés pour leur permettre de comprendre ce qu’ils doivent faire en tant que prêcheurs, en tant que prédicateurs. C’est de passer le message sans heurter les gens. Cela passe par la sensibilisation, la compréhension et le respect de l’autre », a expliqué l’imam Boubacar Yugo.

Lire aussi 👉🏿 Le nouveau bureau de la FAIB présenté au Chef de l’État

La délégation a également saisi l’occasion pour entamer un plaidoyer en faveur de la communauté musulmane et de la cohésion sociale. Parmi les préoccupations exprimées figurent une meilleure compréhension de la laïcité, une organisation renforcée et la valorisation de l’enseignement bilingue franco-arabe, ainsi qu’une augmentation du quota accordé aux pèlerins burkinabè pour le Hadj.

Le Premier ministre a félicité le nouveau bureau de la FAIB et l’a rassuré de la pleine disponibilité du Gouvernement à soutenir ses initiatives en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

La FAIB, par ses actions de sensibilisation et son ancrage communautaire, demeure un acteur essentiel dans la promotion de la paix, de la tolérance et du vivre-ensemble.

Le Chef du Gouvernement a invité le présidium à poursuivre ses actions d’encadrement et de sensibilisation au sein de la communauté. Cette rencontre illustre la volonté commune de l’État et des responsables religieux de mobiliser toutes les énergies, afin de bâtir une Nation apaisée, forte de la diversité de croyances et de pratiques religieuses.

Source : DCRP/Primature