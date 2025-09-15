Religion : Le nouveau présidium de la FAIB chez le Premier ministre

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce lundi 15 septembre 2025, une audience à une délégation du nouveau présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), conduite par son président, l’imam Boubacar Yugo.

À cette rencontre, l’imam Yugo a officiellement présenté au Chef du Gouvernement le nouveau bureau de la FAIB. La délégation a aussi exposé au Premier ministre les différents chantiers de la Fédération.

« Le premier chantier du nouveau bureau de la FAIB est de promouvoir le message islamique porté sur la paix, au sein de la communauté musulmane, avec les autres confessions religieuses et au sein de la société burkinabè. Nous travaillons à promouvoir la cohésion, la compréhension mutuelle et la paix dans notre société.

À cet effet, plus de 250 imams ont été formés pour leur permettre de comprendre ce qu’ils doivent faire en tant que prêcheurs, en tant que prédicateurs. C’est de passer le message sans heurter les gens. Cela passe par la sensibilisation, la compréhension et le respect de l’autre », a expliqué l’imam Boubacar Yugo.

Lire aussi 👉🏿Le nouveau bureau de la FAIB présenté au Chef de l’État

La délégation a également saisi l’occasion pour entamer un plaidoyer en faveur de la communauté musulmane et de la cohésion sociale. Parmi les préoccupations exprimées figurent une meilleure compréhension de la laïcité, une organisation renforcée et la valorisation de l’enseignement bilingue franco-arabe, ainsi qu’une augmentation du quota accordé aux pèlerins burkinabè pour le Hadj.

Le Premier ministre a félicité le nouveau bureau de la FAIB et l’a rassuré de la pleine disponibilité du Gouvernement à soutenir ses initiatives en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

La FAIB, par ses actions de sensibilisation et son ancrage communautaire, demeure un acteur essentiel dans la promotion de la paix, de la tolérance et du vivre-ensemble.

Le Chef du Gouvernement a invité le présidium à poursuivre ses actions d’encadrement et de sensibilisation au sein de la communauté. Cette rencontre illustre la volonté commune de l’État et des responsables religieux de mobiliser toutes les énergies, afin de bâtir une Nation apaisée, forte de la diversité de croyances et de pratiques religieuses.

Source : DCRP/Primature 

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Marie France Lalonde remettant un certificat de reconnaissance et de félicitations à la CCI-BC

Lancement officiel de la Chambre de Commerce et d’Industrie Burkina-Canada (CCI-BC) : Ouagadougou et Ottawa unis par les affaires

il y a 50 secondes

Médias : Lancement de la 9ᵉ édition du concours d’excellence sur les DSSR/PF dans l’espace du Partenariat de Ouagadougou

il y a 2 heures

Football : Le Rahimo FC réalise un triplé historique en remportant la Super Coupe AJSB face à l’USFA

il y a 3 heures

La solidarité, rempart contre l’oubli : Le camp militaire Naaba Koom 2 honore les familles de ses héros

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page