Communiqué | Nestlé Burkina partage son expertise avec les jeunes entrepreneurs de la télé réalité “Pépites d’Entreprises”

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ouagadougou, le 28 septembre 2025 – Nestlé Burkina Faso a accueilli une soixantaine de

jeunes entrepreneurs dans le cadre de l’émission de téléréalité “Pépites d’Entreprises”, diffusée

sur la chaîne burkinabè BF1. Tous porteurs de projets, ces jeunes ont bénéficié d’une journée

immersive aux côtés des équipes marketing et commerciales de Nestlé, dans une démarche de

renforcement des connaissances.

Au cours de cette rencontre de travail, les jeunes ont participé à un véritable master class animé

par l’ensemble du comité de direction de Nestlé Burkina Faso. L’objectif était de leur permettre

de :

• Comprendre les fondements de la construction d’une marque forte,

• Maîtriser les étapes clés d’une stratégie commerciale efficace,

• Adapter les outils marketing aux réalités du marché burkinabè (culture, comportement des consommateurs, pouvoir d’achat, etc.).

Répartis en petits groupes, les jeunes entrepreneurs ont travaillé directement sur des études de cas pratiques, avec les responsables des marques phares de Nestlé telles que NESCAFE, MAAGGI, CERELAC ou encore NIDO. L’ensemble des équipes marketing, commerciales et même le Directeur général de Nestlé Burkina Faso ont pris part activement aux échanges.

« Depuis bientôt 160 ans, le cœur de métier de Nestlé est de transformer et de commercialiser les aliments. C’est ce que nous savons faire, et notre responsabilité est aussi de transmettre cette expertise aux jeunes générations », a déclaré Omaro KANE, Directeur de la Communication de Nestlé Burkina Faso. « Nous sommes tous détenteurs de petites marques. Notre rêve est de faire connaître nos produits et de générer de la demande. C’était impressionnant d’apprendre cela avec les experts de Nestlé Burkina », a témoigné l’un des jeunes participants.

Avant les ateliers pratiques, Mme Nadia Kondé, cheffe de projet chez Nestlé, et M. Sidiki Diawara, Directeur général ont introduit les fondamentaux du marketing et des ventes. M. Olivier Atsé, Directeur des Ressources Humaines, a présenté aux jeunes les différents projets et opportunités que Nestlé dédie à la jeunesse, au Burkina Faso comme à l’échelle internationale, dans le cadre de l’initiative mondiale Nestlé Needs Youth.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un partenariat entre Nestlé Burkina Faso et le programme “Pépites d’Entreprises” de la TV BF1. L’année dernière, des centaines de jeunes entrepreneurs avaient déjà bénéficié de l’accompagnement des équipes de Nestlé. Les meilleurs porteurs de projets avaient eu l’opportunité de vivre une semaine d’immersion au sein du centre de recherche et développement Nestlé en Afrique subsaharienne. Un Prix spécial

Nestlé pour la meilleure innovation alimentaire avait également été décerné à un jeune entrepreneur lors de la finale de l’édition 2024.

« Chaque expérience partagée est une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. Nous sommes fiers de soutenir ces jeunes. Au-delà des candidats de l’émission, ce sont des milliers de téléspectateurs qui apprennent à travers ‘Pépites d’Entreprises’. C’est ainsi que nous contribuons à notre ambition mondiale, tout en renforçant notre impact local au Burkina Faso », a conclu Sidiki Diawara, Directeur général de Nestlé Burkina Faso.

A propos du Programme « Pépites d’Entreprises »

« Pépites d’Entreprises » est la première télé-réalité exclusivement dédiée à l’entrepreneuriat en Afrique francophone. e programme TV réunit des milliers de jeunes désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat.

À propos de Nestlé au Burkina Faso :

Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Nestlé Burkina Faso est une filiale de Nestlé.

Présents au Burkina Faso depuis 2009, nous contribuons à créer de la valeur pour les consommateurs et les communautés.