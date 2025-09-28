Tournoi de l’Espoir 2025 : Le Real de Madrid de Niénéta remporte le trophée CIMAF de la 13e édition

Le stade du quartier Niénéta a accueilli le samedi 27 septembre 2025 la finale de la 13e édition du Tournoi de l’Espoir. Dans une grande ambiance, le Real de Madrid de Niénéta a remporté la victoire face à Wifama après une séance de tirs au but (2-1), concluant un match intense qui avait terminé sur un score de parité.

Cette compétition, devenue un rendez-vous incontournable depuis 13 ans aujourd’hui, a une nouvelle fois bénéficié du soutien indéfectible de CIMAF Burkina Faso. L’entreprise renouvelle ainsi pour la sixième année son engagement aux côtés du sport et de la jeunesse.

Les héros du jour ont été récompensés par le Trophée CIMAF, accompagné d’équipements sportifs et d’une prime de 400 000 F CFA. Les finalistes ont, quant à eux, reçu 200 000 F CFA. « Cette victoire, nous la devons à tous nos supporters qui nous ont soutenus sans relâche », a déclaré le capitaine de l’équipe victorieuse, visiblement ému.

Un engagement qui dépasse le cadre sportif

Pour Claude Compaoré, Directeur Commercial et Marketing de CIMAF, présent sur place, cet appui s’inscrit dans une vision plus large. « C’est pas un choix qui s’est fait par hasard. Depuis bientôt 6 ans, cette coupe de l’espoir que nous avons su accompagner à laquelle nous avons ajouté la coupe CIMAF se veut être une grande fierté.

Au delà de notre métier qui est de produire du ciment de qualité pour nos clients, on se veut être une entreprise citoyenne », a-t-il affirmé.

Il a également souligné que tout ce qui est préoccupation dans la communauté des clients de CIMAF exige un engagement et un accompagnement conséquent.

« C’est dans ce cadre qu’on a toujours été présent pour soutenir et accompagner cette compétition et accompagner la jeunesse de Bobo-Dioulasso autour de ces activités », a-t-il affirmé.

Claude Compaoré a particulièrement salué la qualité technique observée durant la compétition, notant au passage la présence du sélectionneur national des Étalons à cette belle finale. Selon lui, cette présence n’est pas fortuite et pourrait ouvrir des opportunités pour les jeunes joueurs.

La satisfaction du comité d’organisation

Amadou Sanon, président du comité d’organisation, a souligné l’importance de l’événement dans le contexte actuel. « À travers le sport, nous œuvrons pour renforcer les liens sociaux et promouvoir la paix », a-t-il indiqué.

Il a précisé que la compétition a commencé en fin juin, avec au total 36 équipes. Après trois mois d’affrontements, le Real de Madrid de Niénéta et Wifama se sont distinguées particulièrement et ont réussi à arracher leurs tickets pour la finale.

Au regard de l’organisation et de la mobilisation en générale, M. Sanon a étalé toute sa satisfaction quant à cette 13e édition. Selon lui, la mobilisation de cette année a été un record depuis le début de l’initiative.

Le rôle décisif de CIMAF

Il a chaleureusement remercié CIMAF pour son accompagnement constant. « Un partenariat précieux qui donne au tournoi une envergure toujours plus grande », a-t-il dit.

CIMAF, a poursuivi le Président du Comité d’Organisation, est l’élément majeur qui a permis au tournoi d’avoir une aussi grande renommée. Il a souhaité que le parrainage soit pérenne et que dans les années à venir la relève du football nationale soit issue de cette initiative.

Pour sa part, le Directeur Commercial et Marketing de CIMAF, M. Claude Compaoré, a rassuré de la disponibilité de son entreprise à toujours accompagner l’initiative au regard de tout l’engouement qu’il y a autour.

Sosthène SOMBIÉ

Pour Burkina 24