Burkina Faso : Les supporters du FC Barcelone déroulent face aux supporters du Real de Madrid au QG de Faso Mêbo Ouaga

Les supporters du FC Barcelone du Burkina Faso, au Quartier général (QG) de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, à Ouagadougou, notamment au lycée Philippe Zinda Kaboré, ont procédé à une série d’actions, ce dimanche 28 septembre 2025. 

D’entrée de jeu, ils ont remis 15 tonnes de ciment, 90 tonnes de granites afin de contribuer à la construction du pays. Ils ont ensuite remis des kits scolaires au profit des enfants des Forces combattantes tombées pour la patrie.

Ils ont aussi donné des vivres aux veuves de ces dernières, ainsi que 100 paquets d’eau pour les travailleurs du Quartier général Faso Mêbo. Ils ont enfin organisé un don de sang au bénéfice des blessés desdites forces.

Marcel Ouédraogo alias l’homme de Barça a estimé l’ensemble du don à 5 millions de F CFA. Ce don intervient au lendemain d’une défaite cinglante de leur ennemi juré, le Real Madrid face à l’Athlético de Madrid (2-5), hier samedi 27 septembre 2025.

Il est par ailleurs une réponse au don des fans de la « maison blanche », qui avaient donné 11 tonnes de ciment à Faso Mêbo, le 19 août 2025. Comme quoi, le « clásico », ce n’est pas que sur les terrains de football.

« Vous avez vu que le Real de Madrid a fait la défaite (5-2), mais ce n’est pas venu par hasard….avant qu’on ne vienne (Ndlr, au QG de Faso Mêbo Ouaga), on est passé d’abord chez le Mogho Naaba… », a par ailleurs fait savoir Marcel Ouédraogo.

