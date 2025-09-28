Rencontre de prise de contact : Le Directeur Général de la Police Nationale au contact d’un Groupement des Unités Mobiles d’Intervention de la Police Nationale

Le 04 septembre 2025, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA a dans le cadre de sa tournée de prise de contact été aux côtés d’un Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI) avec pour objectif de manifester la proximité du commandement.

Admiratif des efforts et des sacrifices des combattants de ce groupement, le DGPN n’a guère tari d’expressions de reconnaissance et de félicitations eu égard aux prouesses remarquables à mettre à l’actif de ce GUMI.

La reconquête des pans du territoire national, l’installation et la stabilisation des villages sont autant d’actes de bravoure que les habitants de ces zones ne cessent de saluer et de témoigner, avec bien entendu, des sentiments de satisfaction et de reconnaissance.

Pour renforcer les capacités opérationnelles de ces intrépides combattants, le DGPN a, lors des interactions, prêté une oreille attentive aux préoccupations soulevées par les hommes. Ces préoccupations sont d’ordre logistique, matériel et motivationnel.

Très sensible à ces préoccupations, le DGPN compte diligenter des réponses innovantes, stratégiques et opérationnelles dans ce contexte de reconquête du territoire national.

Cette visite a été saluée par les combattants qui ont saisi l’occasion pour réaffirmer leur détermination à s’investir davantage, tout en embarquant dans la vision du DGPN : « l’innovation stratégique et opérationnelle pour une sécurité au quotidien ».

Le DGPN a, durant son passage, tenu à saluer et encourager une équipe de Volontaires pour la Défense de la Patrie pour leurs actions aux côtés des FDS.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale du Burkina Faso