Koankin inaugure le «Rond-point Capitaine Ibrahim Traoré», un nouveau centre de mobilisation pour la jeunesse

Le samedi 27 septembre 2025, les jeunes du village de Koankin, dans la province du Ganzourgou, ont inauguré un nouveau rond-point. Ce lieu a été baptisé «Rond-point Capitaine Ibrahim Traoré de Koankin» et est destiné à être un point de convergence pour la jeunesse afin de soutenir le Capitaine Ibrahim Traoré, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), discuter et tracer des sillons pour les projets de développement du village, renforcer l’unité et la mobilisation autour des idéaux de souveraineté et de reconquête du territoire.

Sayouba Yaogo, résident des Wayiyan de Koankin, a souligné la fierté de la jeunesse face au leadership actuel. «La jeunesse de Koankin, comme la plupart des jeunes du Burkina Faso, de l’AES et de l’Afrique a compris que l’avènement du MPSR2, sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim TRAORE, est une opportunité pour écrire l’histoire en lettres d’or», a-t-il déclaré.

Il a précisé la fonction du rond-point. «Il sera pour nous, un lieu de rencontres et d’échanges pour la jeunesse afin de tracer des sillons et nous donner des orientations pour accompagner le président du Faso, son gouvernement, les forces combattantes… pour la reconquête du territoire national», a-t-il souligné.

L’initiative de Koankin s’inscrit dans une dynamique observée dans d’autres localités. Boukari Zoungrana, communicateur au sein de la CNAVC, a insisté sur le rôle de la population. Selon lui, les ronds-points sont devenus des lieux de rassemblement où les jeunes se mobilisent pour le Chef de l’État.

«Autrefois, c’étaient les forces de sécurité qui assuraient la protection de la population. Aujourd’hui, nous constatons que c’est la population elle-même qui protège son Président. L’unité est la condition pour atteindre notre indépendance», a affirmé Boukari Zoungrana.

Outre le soutien aux autorités, la plateforme a permis à la jeunesse de Koankin de soulever des préoccupations locales urgentes. Sayouba Yaogo a notamment énuméré dix points, couvrant divers aspects du développement.

Parmi les plus pressants, on note, le mauvais état des routes reliant les villages environnants au CSPS de Koankin, l’insuffisance de lits et le manque d’ambulance au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) etc.

Akim KY

Burkina 24