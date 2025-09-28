3e édition des 72H des Motards du Burkina Faso : Une parade colorée pour promouvoir la sécurité routière et la résilience nationale

Ouagadougou a été emportée au rythme des moteurs pour le lancement officiel de la 3e édition des 72 Heures des Motards du Burkina Faso, ce samedi 27 septembre 2025. Plus de mille passionnés des deux-roues, dont quatre cents venus d’une dizaine de pays, ont donné le coup d’envoi de cette édition. Elle est placée sous le thème : « Motos et citoyens responsables : résilience, souveraineté, intégration et sécurité routière ».

Les boutons de démarrage de l’édition ont été appuyés devant le Palais du Mogho Naba, où les motards ont reçu les bénédictions de Sa Majesté, suivies des encouragements du Ministre, Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Anderson Medah, représentant le patron de l’édition. C’est dans une ambiance conviviale et solennelle que le top départ de la grande caravane a été donné, marquant le début d’un tour de ville symbolique à travers Ouagadougou.

L’objectif de cette édition est de sensibiliser à la sécurité routière tout en affirmant la souveraineté nationale. Pour le Capitaine Anderson Medah, cette édition est une opportunité de montrer un autre visage du Burkina Faso, souvent éclipsé par les récits alarmants liés à la crise sécuritaire.

« Ils retourneront chez eux pour témoigner que l’histoire qu’ils ont vécue au Burkina Faso est différente de celle racontée par d’autres personnes », a affirmé le Ministre, Directeur de cabinet du Président du Faso.

Insistant sur l’unité africaine et la résilience du peuple burkinabè, le Capitaine a également invité les bikers à découvrir les richesses du tourisme interne, souvent méconnues mais porteuses d’identité et de fierté nationale.

De son côté, Abdel Aziz Konaté, président des clubs des motards du Faso, s’est réjoui de la forte mobilisation et a réaffirmé l’engagement du mouvement pour une route plus sûre.

« Nous avons 1 000 motards qui vont participer à cette caravane de sensibilisation. Nous envisageons dans un futur très proche que 100% de la population qui est au bord de la route porte le casque », a révélé Abdel Aziz Konaté, président des clubs des motards du Burkina Faso.

Moudera Diallo Genevienne, présidente des Eagle Bikers of Mali, venue spécialement du Mali, a tenu à rappeler l’importance de la sécurité routière, en particulier le port du casque. « J’espère qu’après ce festival, les Ouagalais se mettront à porter les casques et que ce sera le cas partout en Afrique », a-t-elle souhaité.

La 3e édition de la caravane des motards du Burkina Faso se déroule du 26 au 28 septembre 2025 à Ouagadougou. À travers une foire dédiée aux motards et diverses activités de sensibilisation, l’événement veut mettre en lumière les enjeux cruciaux de la sécurité routière, notamment le port du casque et la prudence au volant.