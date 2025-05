Championnat national : Une histoire de maillots fait annuler la rencontre AS SONABEL Vs USFA

L’AS SONABEL et l’Union sportive des forces armées (USFA) n’ont pas disputé la rencontre de la 29e journée du championnat national de football de première division. Pour une question de maillots, la rencontre prévue ce samedi 10 mai 2025 a été annulée.

C’est un véritable coup de théâtre auquel a assisté le public, qui s’attendait à l’un des chocs de cette journée, avec à la clé une place de vice-champion et une possible qualification africaine. La rencontre entre l’AS SONABEL et l’Union sportive des forces armées (USFA) ne s’est pas tenue. Et pour cause : une histoire de maillots.

De quoi s’agit-il ? Les deux formations sont arrivées sur le terrain avec les mêmes couleurs, rouge et bleu. Après quelques minutes de tergiversation, l’USFA, équipe visiteuse, a finalement changé de maillot. Selon le règlement, une équipe dans une telle situation dispose de 15 minutes pour effectuer le changement. Mais le temps étant écoulé, le match a été annulé. Les deux équipes ont donc regagné les vestiaires.

L’USFA perdante ?

L’USFA pourrait perdre cette rencontre sur tapis vert, avec une amende de 50 000 francs CFA à payer. Cette annulation soulève un autre problème, car en cette fin de saison, toutes les rencontres sont supposées se disputer à la même heure pour éviter les arrangements.

Pour certains observateurs, cette situation reflète un manque de rigueur de la part des arbitres, tandis que d’autres évoquent des raisons mystiques. En effet, un point séparait l’USFA (48 pts) de l’AS SONABEL (47 pts).

Avec le sacre de Rahimo et en cas de doublé avec la Coupe du Faso, le dauphin de Rahimo FC devrait représenter le Burkina Faso en Coupe de la Confédération.

