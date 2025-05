Le Capitaine Ibrahim Traoré « salue le partenariat, mutuellement bénéfique, entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie »

publicite

Ceci est un message du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat, via son compte X (ex-Twitter) après sa participation à la célébration des 80 ans de la Victoire de la Russie sur le nazisme, le 9 mai 2025, à Moscou, en Russie.

« En prenant part, ce 09 mai 2025, à la grande parade et au cérémonial de dépôt de gerbe de fleurs, marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Russie sur le nazisme, je rends hommage à l’armée soviétique et aux troupes alliées.

Ce triomphe historique me conforte dans l’engagement sans réserve de mon pays et des Etats de la Confédération AES à gagner à tout prix la guerre contre le terrorisme et l’impérialisme. La sécurité de nos Etats et le bien-être de nos populations motivent et guident notre action au quotidien. Je salue le partenariat, mutuellement bénéfique, entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie ».

Capitaine Ibrahim Traoré

Président du Faso

Chef de l’Etat

