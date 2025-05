Littérature : A travers « Le Marabroutage », Le Capitaine Nonglemnoma Cédric Kologo fait le lien entre la cybercriminalité et les crimes rituels

publicite

« Le Marabroutage », œuvre romanesque du Capitaine Nonglemnoma Cédric Kologo, a été officiellement présentée, le samedi 10 mai 2025, à Ouagadougou. La cérémonie de dédicace a été placée sous le patronage du Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, Colonel Hamed Hermann Rouamba.

Cybercriminalité et crimes rituels. Telles sont les thématiques principales abordées dans « Le Marabroutage » du Capitaine Nonglemnoma Cédric Kologo, Officier des Forces armées nationales du Burkina Faso et féru de littérature.

Réparti sur 275 pages et subdivisé en 12 chapitres, le roman met en avant le personnage d’Angelo, un surdoué en informatique, ambitionnant de devenir un éminent informaticien. Issu d’une famille pauvre, il est confronté à un échec scolaire. Lequel échec le conduira à embrasser de petits métiers.

Mais Angelo a un goût effréné pour l’argent. Par concours de circonstance, il fait la rencontre de Michael, un ancien amis d’enfance. Ce dernier, peu à peu, lui fait découvrir le monde de la cybercriminalité ; alors que cybercriminalité rime de plus en plus avec crimes rituels.

La cupidité d’Angelo finit par prendre le dessus. Et voilà notre jeune surdoué engagé dans ce monde infâme en se retrouvant à faire des pratiques occultes pour la réussite de sa nouvelle activité…

« Un appel à la conscience collective »

L’œuvre est vendue au prix unitaire de 8 000 F CFA. Editée aux Editions Céprodif, elle est disponible à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans les librairies Mercury, Diacfa…

Pour le Commissaire principal de police, Bantida Samire Yoni, Commandant de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), parrain de la cérémonie de dédicace, ce livre n’est pas seulement un roman. « C’est un cri d’alerte, un appel à la conscience collective », a-t-il déclaré.

Ce roman, a-t-il aussi fait savoir, est une bouteille jetée dans les eaux troubles de notre époque ; à chacun de nous de l’attraper, de le lire, de comprendre et surtout d’agir. Ce roman, a-t-il aussi avancé, vient à point nommé ; éclairer les consciences, interpeller les décideurs, alerter les familles, éduquer la jeunesse.

L’Auteur, le Capitaine Nonglemnoma Cédric Kologo, dit avoir voulu le néologisme de « Marabroutage » afin de dépeindre la réalité d’un mal qui pèse au Burkina Faso et dans la sous-région. « A travers cette œuvre, j’ai voulu être le porte-voix des victimes décédées de la cybercriminalité et des crimes rituels, des victimes vivantes qui ont honte de témoigner ; et pour dénoncer et présenter les rouages de cette cybercriminalité afin de nous permettre de ne pas nous retrouver un jour à la place de ces victimes », a indiqué l’auteur.

Le Chef d’état-major de l’armée de terre, le Colonel Hamed Hermann Rouamba, patron de la cérémonie, a dit toute la fierté des Forces armées nationales de compter dans ses rangs des personnes à l’instar de l’auteur.

« Les Forces armées nationales (FAN) sont fières de compter dans ses rangs des officiers dont l’engagement dépasse les limites du terrain opérationnel pour contribuer aussi à l’édification intellectuelle de notre nation », a-t-il dit.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

