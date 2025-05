Championnat du Burkina Faso : Le Rahimo FC à un point de son deuxième titre de champion

publicite

Le Rahimo FC est à un pas du sacre. L’équipe fondée par Rahim Ouédraogo n’a besoin que d’un match nul lors des deux matchs restants pour s’adjuger le titre de champion du Burkina Faso, après sa victoire écrasante 7 à 0 face à l’ASEC K de Koudougou.

Les joueurs de Bama ont leur destin entre les mains. Le Rahimo FC est en tête du championnat national de première division avec 54 points en 28 journées. Il devance l’US Forces armées (USFA) de six points à deux journées de la fin.

Les académiciens de Bama ont dominé le championnat national jusqu’à cette journée, avec le Rahimo FC qui a remporté 16 victoires, réalisé six matchs nuls et concédé six défaites.

L’attaque du Rahimo FC s’est montrée adroite devant les buts en inscrivant 46 buts, ce qui en fait la meilleure attaque, tout en concédant 25 buts. Les attaquants Ibrahim Sow et Ali Barro ont porté l’équipe du Rahimo FC.

En plus, le Rahimo FC va disputer la finale de la Coupe du Faso, qu’il avait remportée en 2020, contre le Sporting Club des Cascades. Le Rahimo FC a remporté son premier en 2019.

