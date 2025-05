Défense et sécurité : La 2e édition du SYSDEF annoncée du 8 au 10 mai à Ouagadougou

La deuxième édition du Salon International Synergie Sûreté, Défense et Sécurité (SYSDEF) se tiendra du 8 au 10 mai 2025 à Ouagadougou. L’annonce a été faite ce mardi 6 mai 2025 par le comité d’organisation. C’était une occasion pour les organisateurs de revenir sur les grandes articulations de ce rendez-vous.

Selon les organisateurs, cette édition s’inscrit dans une vision claire : celle d’un Burkina Faso souverain, résilient et acteur majeur dans le monde. « Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires majeurs, l’importance de l’ingénierie militaire, de l’innovation technologique, de la production locale d’équipements et de la coopération stratégique n’est plus à démontrer », a laissé entendre Hyacinthe Zouré, président du comité d’organisation.

Le SYSDEF 2025, a dit le comité d’administration, se veut une vitrine de talents, d’inventivité, et une plateforme pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso par l’action concrète.

Plus d’une dizaine de pays sont attendus. « Nous aurons des expositions, des démonstrations en plein air, un espace de « vocations » destiné aux élèves et étudiants, une opération de don de sang, ainsi qu’une opération spéciale de délivrance de CNIB (carte nationale d’identité burkinabè) en 24 h», a confié Hyacinthe Zouré.

Toujours en marge des activités inscrites pour cette édition, les organisateurs vont lancer une collecte de dons de toutes natures au profit des forces combattantes et leurs familles. « Ce geste de solidarité ouvert à tous, symbolise l’unité nationale et l’engagement collectif pour soutenir celles et ceux qui veillent au quotidien sur notre sécurité. Nous appelons à une mobilisation massive autour de cette initiative », a-t-il lancé.

Plusieurs activités sont au programme notamment des expositions de matériels militaires, des conférences, tables rondes, des démonstrations et simulations, ainsi qu’un concours d’Innovation Défense et Sécurité (IDS), qui est la grande innovation de cette édition. Ce concours mettra en compétition des porteurs de projets autour de solutions novatrices pour la défense et la sécurité.

En rappel, cette deuxième édition du SYSDEF se tiendra sous le thème “Défense, sécurité et protection civile : enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères”.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

