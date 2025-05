75 ans de vie : L’Union Européenne célèbre son histoire et son engagement au Burkina Faso

publicite

À l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration Schuman, texte fondateur de la construction européenne, la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso a marqué l’événement par une rencontre significative avec la presse. La résidence de l’Ambassadeur de l’UE à Ouagadougou a servi de cadre à cet échange, où l’évolution de l’Union Européenne et les axes majeurs de sa coopération avec le Burkina Faso ont été mis en lumière.

La Déclaration du 9 mai 1950, initiée par Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, est unanimement reconnue comme l’acte de naissance de l’Europe unie. Soixante-quinze ans après, cette vision continue de se concrétiser.

À Ouagadougou, en marge des célébrations du 9 mai, Journée de l’Europe, la délégation de l’Union Européenne a organisé un cocktail de presse pour dialoguer avec les médias burkinabè.

Daniel Aristi Gaztelumendi, Représentant de l’Union Européenne au Burkina Faso, a souligné la transformation remarquable de l’UE : « De six pays à sa genèse, l’Union Européenne est passée à 27 membres, et neuf autres nations aspirent à la rejoindre.

Aujourd’hui, l’UE représente près de 448 millions d’habitants et constitue la troisième économie mondiale avec 14,7% du PIB, derrière la Chine et les États-Unis. » Il a également ajouté : « L’UE est un acteur majeur dans le secteur agricole, se classant comme le troisième producteur mondial de tomates et de pommes de terre, et le premier producteur de lait de vache. »

Daniel Aristi Gaztelumendi a insisté sur le rôle crucial de l’UE en tant que premier donateur mondial : « L’Union Européenne alloue annuellement plus de 50 milliards d’euros à la lutte contre la pauvreté et à la promotion du développement à travers le monde. »

Concernant la coopération bilatérale avec le Burkina Faso, Marc Duponcel, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, a précisé l’ampleur de l’engagement européen : « Si l’on considère les dernières années, entre 2021 et 2024, environ 300 millions d’euros, soit près de 200 milliards de FCFA, ont été investis dans la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l’Union Européenne. Il est essentiel de souligner que cette aide est apportée sous forme de dons. »

Marc Duponcel a ensuite exposé la stratégie actuelle de l’UE pour sa coopération avec le Burkina Faso : « Notre approche vise à renforcer la stabilisation et la résilience du pays, ainsi qu’à consolider la résilience socio-économique de sa population. »

En complément de ce cocktail de presse, plusieurs événements sont prévus dans le cadre de la semaine de l’Union Européenne, notamment une cérémonie de lancement qui a eu lieu le 5 avril, des interviews radiophoniques, un cocktail organisé le 7 mai, une commémoration des les villes européennes et une exposition au Japon pour marquer cette date anniversaire.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

