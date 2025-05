Burkina Faso : Le Rahimo FC champion pour la deuxième fois de son histoire

publicite

Et de deux pour Rahimo FC ! Le club de Bama, fondé par l’ancien international Rahim Ouédraogo, a décroché son deuxième titre de champion du Burkina Faso, ce samedi 10 mai 2025 à Ziniaré. Un nul (0-0) face au Majestic Sporting Club a suffi pour faire la différence lors de la 29e journée.

Solide tout au long de la saison, Rahimo FC a su gérer la pression et obtenir le point qui lui manquait pour être sacré. Avec 55 points au compteur, les protégés de Bama sont désormais hors de portée de l’USFA et de l’AS SONABEL, leurs plus proches poursuivants.

Ce nouveau sacre vient confirmer la montée en puissance du club, six ans après son premier titre obtenu en 2018-2019. Entre-temps, Rahimo FC a également remporté la Coupe du Faso en 2019 et la Super Coupe en 2020.

Vers un doublé ?

Ce n’est peut-être pas fini. Les champions 2025 sont encore en lice pour une nouvelle Coupe du Faso, avec une finale à jouer dans les jours à venir.

Rahimo FC continue d’écrire son histoire dans le football burkinabè et confirme son statut de club formateur, à l’image des joueurs passés par ses rangs comme Hervé Koffi ou Franck Lassina Traoré.

