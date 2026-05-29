Journée de redevabilité à Saponé : La délégation spéciale expose ses réalisations et perspectives

Dans le cadre d’un exercice de redevabilité envers leurs administrés, les membres de la délégation spéciale de Saponé ont présenté, ce vendredi 29 mai 2026, le bilan des réalisations entreprises entre 2022 et 2025 en faveur du développement local de la commune.

À l’issue de cette rencontre qui a mobilisé des ressortissants de l’ensemble des villages de la commune, le président de la délégation spéciale (PDS), Koti Noël Sanou, a expliqué que cette initiative répond à une exigence du nouveau Code général des collectivités territoriales, qui impose aux autorités locales de rendre compte de leur gestion deux fois par an aux populations locales.

Cette journée de redevabilité a ainsi permis à la délégation spéciale d’informer les populations sur les actions menées et les projets réalisés au profit du développement de la commune de Saponé.

«Ça a été l’occasion pour nous de présenter les recettes qui ont été recouvrées durant ces exercices de 2022 à 2025, mais également la gestion qui en a été faite. Nous avons dressé donc le tableau des différentes réalisations dans les différents secteurs d’activités notamment la santé, l’éducation, l’hygiène, eau et assainissement», a-t-il énuméré.

Parmi les acquis majeurs enregistrés au cours de cette période, Noël Sanou a souligné l’amélioration de l’offre de santé dans la commune, grâce notamment à la réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires.

«Nous avons pu au cours de ces années construire des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), des dispensaires, des maternités, refectionner des ouvrages existants mais également dotés donc ces infrastructures sanitaires des matériels adéquats pour la prise effective des malades», a-t-soutenu.

Sur le plan éducatif, le PDS de Saponé a indiqué que plusieurs infrastructures scolaires ont été construites. D’autres établissements ont également été renforcés afin d’améliorer les capacités d’accueil, notamment au niveau du lycée départemental.

En termes de perspectives, Koti Noël Sanou a confié que plusieurs projets sont en préparation et pourraient démarrer dans les prochains mois.«Également, au niveau de l’eau et l’assainissement,il y a des projets qui ont été programmés, nous attendons leur réalisation pour le grand bonheur des populations», a-t-il annoncé.

Le président de la délégation spéciale a salué l’accompagnement des populations, estimant que les résultats obtenus n’auraient pas été possibles sans leur soutien. Il les a, par ailleurs, invités à renforcer davantage leur engagement aux côtés de la délégation spéciale afin de poursuivre les efforts de développement de la commune.

Au nom des populations de Saponé, Mathieu Bilgo a salué les différentes réalisations entreprises par la commune entre 2022 et 2025.«Au vu de ce que nous avons reçu comme informations en termes de réalisations c’est vraiment appréciables et nous ne pouvons que marquer notre adhésion et notre accompagnement pour les actions futures de la délégation spéciale», a-t-il appuyé.

Réagissant à l’appel à la mobilisation lancé par le PDS, Mathieu Bilgo a estimé que les résultats présentés constituent déjà une source de motivation pour les filles et fils de Saponé, appelés à s’unir davantage afin de jeter les bases solides du développement de leur commune.

W.S

Burkina 24