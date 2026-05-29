6e édition du FESCUSAN : Le patrimoine San au service de l’unité nationale

La cérémonie d’ouverture de la 6e édition du Festival de la culture San (FESCUSAN) s’est tenue le jeudi 28 mai 2026 au Palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané. Cet événement, qui se déroule sur quatre jours, est consacré à la mise en avant du patrimoine du peuple San et à la promotion de l’unité nationale.

Dans la soirée du jeudi 28 mai 2026, la cour du Palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre s’est transformé en un carrefour de la culture et des arts San. La cérémonie a été une explosion de couleurs et de sons.

Le public a été captivé par les parades solennelles des lutteurs, dont la force physique a impressionné l’assistance. Les masques traditionnels ont dansé au rythme des flûtistes, créant une atmosphère mystique.

Le défilé des femmes, vêtues de leurs tenues traditionnelles et accompagnées par la résonance des instruments ancestraux San, a constitué l’un des temps forts, illustrant la fierté de cette communauté.

La cérémonie a été marquée par les interventions des autorités et des partenaires, tous unis par le thème : « La culture : facteur de paix et d’unité dans un Burkina Faso multiethnique ».

Urbain Toé, le promoteur et président du comité d’organisation de la 6 e édition du Festival de la culture San ( FESCUSAN) a rappelé la mission du Festival. « Le festival de la culture San n’est pas qu’un simple évènement festif. Il est avant tout un lieu de mémoire, d’éducation, de valorisation et de transmission », a-t-il indiqué.

Il a insisté sur le fait qu’il est du devoir de la communauté de « préserver ce que nos ancêtres nous ont légué de plus précieux : notre identité culturelle ».

La représentante de la communauté Dafing, invitée d’honneur, Madame Cécile Bayé a souligné l’importance du dialogue social. « La paix véritable ne se décrète pas uniquement par des accords politiques. Elle se construit, pas à pas, dans les cœurs et les esprits, par l’éducation, le respect mutuel, l’écoute et le dialogue ». Elle a également invité à considérer la culture non comme un luxe ou une distraction, mais comme un pilier de développement».

Le parrain de cette édition représenté par Mathieu Boro, a mis en avant la culture comme levier de prévention des conflits. « La culture n’est pas un simple ornement. Elle est le fondement même de notre vivre-ensemble », a-t-il souligné avant d’ajouté, « Oui, la culture peut, et doit être un outil puissant de prévention des conflits et de reconstruction sociale ».

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, patron de la cérémonie a conclu en lançant un appel solennel à la jeunesse.

« Appropriez-vous votre culture. Ne la voyez pas comme un simple folklore, mais comme un socle solide sur lequel bâtir un avenir authentique et prospère ». Il a rappelé que « une culture qui ne se transmet pas est une culture qui se meurt », a cité Yelli Marguerite Doannio née Sou , représentant le Ministre.

Jusqu’à la clôture, le FESCUSAN propose une programmation riche. Au-delà du grand plateau artistique, les festivaliers pourront profiter d’une rue marchande où découvrir la gastronomie San avec ses mets locaux, ainsi que des expositions artisanales.

Akim KY

Burkina 24