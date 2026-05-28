Solidarité : Saaba Mêbo reçoit une tonne de ciment, 10 paires de gants et de gilets de protection

Le Festival Village d’Expressions des Musiques Africaines de Ouagadougou (VEMAO) souffle sa dixième bougie. En marge des festivités, le comité d’organisation a marqué le coup, ce jeudi 28 mai 2026, en faisant un geste de solidarité envers la communauté d’accueil.

Depuis maintenant une décennie, le VEMAO s’impose comme un rendez-vous culturel majeur, valorisant les talents et rassemblant les passionnés de musiques et d’arts africains. Pour célébrer cet ancrage local, les organisateurs ont choisi de soutenir de façon concrète le développement de leur commune hôte à travers un don matériel à l’initiative communautaire « Saaba Mêbo ».

Le don, composé d’une tonne de ciment, de 10 paires de gants et de gilets de protection, est destiné à accompagner les travaux d’intérêt public de la commune.

Pour Ben Idrissa Kaboré, dit Ben Kelly, promoteur du festival, cette action va bien au-delà du simple don. C’est un acte de reconnaissance. « Le VEMAO a 10 ans aujourd’hui. Nous avons estimé qu’il était primordial de contribuer de façon symbolique pour accompagner la commune de Saaba, qui nous soutient depuis le début. C’est un geste modeste, mais à travers lui, nous invitons tous les habitants de la commune à mettre la main à la pâte pour son essor », a-t-il déclaré.

Réceptionnant le matériel, Zackaria Kinda, premier vice-président de la délégation spéciale de Saaba et coordonnateur communal de l’initiative Saaba Mêbo, n’a pas caché sa satisfaction et sa gratitude envers les organisateurs du festival.

« C’est un geste citoyen qui nous va droit au cœur, et nous les remercions chaleureusement. Le VEMAO est un événement culturel majeur pour Saaba. Nous félicitons toute l’équipe pour le pari toujours tenu de l’organisation, et ce, malgré des contextes parfois difficiles », a-t-il souligné.

Alors que les lampions s’allument sur le terrain Naaba Koanga pour quatre jours de célébration culturelle, le VEMAO prouve qu’art et citoyenneté peuvent marcher main dans la main pour impacter durablement les communautés.