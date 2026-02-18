Saaba : L’Association des voisins unis de Nioko 1 s’engage pour l’embellissement et le développement communal

Dans le cadre de l’initiative communautaire Saaba Mêbo, l’Association des voisins unis de Nioko 1 a remis un important lot de matériel à la commune rurale de Saaba, le mercredi 18 février 2026.

Inscrite dans la dynamique de promotion du développement endogène, l’initiative « Saaba Mêbo », portée par la mairie et inspirée du modèle Faso Mêbo, vise à mobiliser les communautés autour d’actions concrètes d’amélioration du cadre de vie.

C’est ainsi, que les membres de l’association des voisins unis de Nioko 1, ont apporté un lot de matériel à la commune de Saaba. Il s’agit de 20 tonnes de ciment, 2 compacteurs, 12 brouettes, 21 pelles et 2 truelles, plus 48 paires de gants, d’une valeur de 3,5 millions de francs.

Selon Benjamin Sombié, représentant de l’association, l’initiative est née au sein d’un groupe sportif. « Nous avons partagé l’information et décidé de contribuer au développement de notre commune. C’est ainsi que nous avons mobilisé les résidents de Nioko 1. Le don de ce jour est un acte citoyen. Nous invitons tout le monde à mettre la main à la pâte pour le développement de notre commune, Saaba », a-t-il expliqué.

Il a précisé que l’association, en cours de formalisation, regroupe l’ensemble des résidents de Nioko 1 et ambitionne de s’élargir afin d’accroître son impact.

Le Président de la délégation spéciale de Saaba, Adolphe Athanas Thiombiano , a salué ce geste qu’il qualifie de contribution majeure au développement communal. « Ils ont répondu à l’appel du Président du Faso invitant chaque citoyen à développer des initiatives pour l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie », a-t-il souligné.

Il a rappelé que la commune, pour répondre à cet appel, a lancé « Saaba Mêbo » autour d’activités d’intérêt communautaire visant l’embellissement et le développement local. Profitant de l’occasion, il a lancé un appel aux habitants des 27 villages que compte la commune afin d’intensifier la mobilisation citoyenne.

L’ensemble des dons contribuera ainsi à l’embellissement et au développement durable de Saaba, dans une dynamique participative et solidaire.