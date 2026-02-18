MEBAPLN : Oumar Zombré officiellement installé à la tête de la communication

Nommé en Conseil des ministres le 12 février 2026, Oumar Zombré a officiellement pris service le mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou comme Directeur de la communication et des relations presse (DCRP) du Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEBAPLN).

Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, 1ʳᵉ classe, 2ᵉ échelon, Oumar Zombré succède à Soumaïla Ouédraogo, en poste depuis le 27 octobre 2023. Le directeur sortant est revenu sur le contexte particulier de sa prise de fonction, marqué par des tensions et des incompréhensions entre l’administration et certains acteurs du système éducatif. « Le climat était tendu, la parole était vive et les incompréhensions profondes, notamment autour des questions sensibles liées à la gestion des carrières », a-t-il rappelé.

Face à cette situation, la Direction de la communication a, selon lui, privilégié l’écoute et la pédagogie. « Nous n’avons pas répondu à la tension par la tension, ni au bruit par le bruit. Nous avons choisi la voie du conseil, de l’écoute et de la responsabilité », a déclaré Soumaïla Ouédraogo, estimant que cette approche a permis d’atténuer les crispations et de rétablir le dialogue.

Prenant fonction, Oumar Zombré a exprimé sa reconnaissance aux autorités du département pour la confiance placée en lui, notamment au ministre Jacques Sosthène Dingara. « En arrivant à la tête de la Direction de la communication et des relations presse, je mesure pleinement l’importance et l’ampleur de la mission qui m’est confiée », a-t-il affirmé.

Dans un contexte de réformes du système éducatif burkinabè, le nouveau DCRP a insisté sur le rôle stratégique de la communication institutionnelle. « Chaque réforme, chaque initiative et chaque résultat qui mérite d’être connu doit être porté à la connaissance des populations, expliqué et compris », a-t-il indiqué.

Il a assuré s’inscrire dans la continuité des actions engagées, avec l’ambition de renforcer la visibilité et l’accessibilité des actions du ministère. Présidant la cérémonie, le Directeur de cabinet du ministère, Valentin Poda, a rappelé que la communication constitue aujourd’hui un levier central de l’action publique.

« La communication est une mission stratégique. Elle doit être adaptée aux réalités du public et aux défis du contexte national », a-t-il souligné, invitant le nouveau responsable à faire preuve d’innovation et d’ouverture, notamment en s’appuyant sur les réseaux professionnels.

La cérémonie de passation de charges marque ainsi la fin des fonctions de Soumaïla Ouédraogo et l’entrée en service effective d’Oumar Zombré, appelé à relever les défis de la communication au sein d’un ministère au cœur des enjeux éducatifs et sociaux du pays.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24