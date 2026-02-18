LONAB : Pluie de millions sur deux employés de commerce

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a célébré la fortune de deux heureux gagnants, ce mercredi 18 février 2026. Deux employés de commerce ont partagé une cagnotte de 122 290 000 F CFA.

« Aujourd’hui encore, nous mettons à l’honneur deux sacrés chanceux qui ont cru, qui ont osé, qui ont rêvé et leur rêve est devenu une réalité tangible car, dans un instant, chacun d’eux recevra son chèque », a introduit, Dieudonné Vebamba, conseiller technique du directeur général de la LONAB.

Grâce à une mise de 5 700 F CFA sur le 4+1 du vendredi 06 février 2026, Boureima Ilboudo a décroché la combinaison gagnante dans l’ordre, complétée par un bonus. Il est reparti avec la coquette somme de 45 222 000 F CFA. Le second chanceux, Léon Kompaoré avec sa mise de 16 800 F CFA pour le 4+1 du dimanche 01 février 2026, a réalisé un coup de maître. En plus de l’ordre, il a cumulé trois bonus, portant son gain total à 77 068 000 F CFA.

Fier de son sacre, Léon Kompaoré sait déjà comment transformer l’essai. « Je suis très heureux ce matin. Ce gain va me permettre de construire, d’améliorer mon entreprise et d’envisager de nouveaux projets », a-t-il confié, le regard brillant de fierté.

Plus qu’un simple hasard, cette victoire vient confirmer la bonne étoile de Léon Kompaoré. Ce dernier n’en est d’ailleurs pas à son premier coup d’éclat. « Ce n’est pas ma première victoire. J’avais déjà gagné par le passé, et la somme était même légèrement supérieure », a-t-il lancé.

Le représentant du Directeur Général a saisi cette tribune pour exhorter les lauréats à une gestion responsable. « À nos illustres gagnants, je souhaite que ces gains soient le moteur d’une transformation positive de votre quotidien. Puissent-ils, par des investissements judicieux et rentables, assurer l’avenir de vos familles respectives », a-t-il plaidé.

Il a conclu en réitérant sa confiance envers l’institution. « La LONAB reste à vos côtés. Au-delà du PMU’B, je vous invite à explorer nos offres numériques, notamment le Pari Sportif et le Faso Loto 5/90 via nos plateformes dédiées ».

