Carême et jeûne : Le gouvernement lance une opération spéciale de vente de produits de grande consommation avec Faso Yaar

Le ministre en charge du Commerce, Serge Poda, a procédé, ce mercredi 18 février 2026, au lancement d’une opération spéciale de commercialisation de produits de grande consommation par Faso Yaar, à l’occasion des mois de carême chrétien et de jeûne musulman. À Ouagadougou, cette vente se tient au siège de Faso Yaar, sis à la Zone d’activités diverses (ZAD).

Le gouvernement burkinabè a ainsi lancé une opération spéciale de vente de produits de grande consommation afin de soulager les populations durant cette période de carême et de jeûne. Le ministre en charge du Commerce, Serge Poda, a expliqué que cette initiative vise à atténuer la pression sur les ménages en raison de la forte demande observée sur certains produits.

“Il s’agit d’une période où la demande pour certains produits de grande consommation est très forte et donc il est du rôle du gouvernement à travers le ministère en charge de l’industrie du commerce et de l’artisanat de travailler à ce que ces produits puissent être disponibles et à être accessibles”, a-t-il dit.

Selon le ministre du Commerce, l’opération s’étendra sur l’ensemble du territoire national avec l’ouverture d’une soixantaine de points de vente dans 30 localités. “Nous sommes en train de travailler progressivement à couvrir toutes les localités. Il s’agit d’une opération provisoire portée par Faso Yaar qui est en train de s’implanter progressivement avant de se lancer officiellement.

Donc c’est un point de vente qui a été identifié en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso. Et c’est le lieu pour moi de féliciter et remercier toutes ces structures”, a-t-il salué.

Il a ajouté que des produits de première nécessité tels que le sucre, l’huile, les jus et, très bientôt, le savon, seront mis à disposition et vendus à des prix réglementés.

“Nous invitons tous les usagers à profiter de cette opportunité pour s’approvisionner un produit aux prix qui sont arrêtés de façon réglementaire. Nous travaillerons à ce que les stocks puissent être disponibles pour que ça puisse contribuer à soulager cette période de forte demande”, a-t-il promis.

W.S

Burkina 24