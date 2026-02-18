Communiqué | Lapaire intensifie la sensibilisation et l’accès aux soins oculaires en Afrique

DMLA : UNE MENACE SILENCIEUSE POUR LA VISION DES SENIORS

Lapaire intensifie la sensibilisation et l’accès aux soins oculaires en Afrique

Beaucoup tiennent leur bonne vision pour acquise… jusqu’au jour où elle commence à se

détériorer. Parmi les principales causes de perte de vision dans le monde figure la

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA), une maladie encore méconnue mais aux

conséquences lourdes sur la qualité de vie.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de personnes à risque progresse, notamment

en Afrique. Pourtant, faute d’information et d’accès aux examens réguliers, la maladie est souvent

détectée trop tard.

La DMLA est une pathologie qui affecte la macula, la partie centrale de la rétine responsable de la

vision précise. Les personnes atteintes conservent généralement leur vision périphérique, mais

éprouvent des difficultés à lire, reconnaître les visages ou effectuer des tâches minutieuses.

La maladie évolue lentement et peut passer inaperçue, surtout après 50 ans. Lorsque les

symptômes deviennent évidents, les dommages sont souvent déjà avancés. D’où l’importance d’un

dépistage régulier, particulièrement en cas d’antécédents familiaux.

Des signes à ne pas ignorer

Aux premiers stades, la DMLA peut être asymptomatique. Toutefois, certains signaux doivent

alerter:

Une vision floue ou déformée (lignes droites ondulées); L’apparition de taches sombres ou d’un « trou » au centre du champ visuel; Une difficulté à voir dans la pénombre; Une altération de la perception des couleurs.



Face à ces symptômes, une consultation rapide chez un spécialiste est essentielle. Plus la détection

est précoce, meilleures sont les chances de ralentir l’évolution de la maladie.

Des facteurs de risque bien identifiés

Si le vieillissement constitue le principal facteur de risque, d’autres éléments favorisent le

développement de la DMLA :

Le tabagisme (les fumeurs ont un risque multiplié par quatre);

Une alimentation pauvre en oméga-3, vitamines C et E, et zinc;

L’hypertension et l’obésité;

Une exposition excessive aux rayons UV.

Adopter un mode de vie sain peut ainsi contribuer à réduire significativement les risques.

Deux formes, deux prises en charge

Il existe deux formes principales de DMLA.

La DMLA sèche (atrophique), la plus fréquente (85 à 90 % des cas), évolue lentement. Elle est liée à la

détérioration progressive des cellules de la macula. Les spécialistes recommandent généralement

des compléments alimentaires (formule AREDS 2), riches en antioxydants, lutéine et oméga-3, ainsi

qu’une alimentation équilibrée et un suivi régulier.

La DMLA humide (exsudative), plus rare mais plus agressive, se caractérise par la formation de

vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine. Elle peut entraîner une perte rapide de vision. Des

injections intraoculaires, des traitements au laser ou certains médicaments permettent toutefois

d’en limiter l’impact.

À ce jour, il n’existe pas de remède définitif contre la DMLA, mais un diagnostic précoce améliore

considérablement la prise en charge.

Une préoccupation croissante en Afrique

Longtemps peu évoquée sur le continent, la DMLA devient un enjeu majeur de santé publique avec

l’allongement de la durée de vie. Beaucoup considèrent encore la perte de vision comme une

conséquence normale du vieillissement, alors que des mesures préventives permettent de

préserver la vue plus longtemps.

Le manque d’accès aux examens ophtalmologiques, notamment en milieu rural, demeure un défi

important.

Lapaire mise sur l’accessibilité et la prévention

Face à cette réalité, Lapaire affirme sa mission : démocratiser l’accès aux soins oculaires et à

l’information sur la santé visuelle en Afrique.

L’entreprise propose :

Des tests de vue gratuits dans toutes ses agences;

Des campagnes de sensibilisation dans les écoles, entreprises et communautés;

Des lunettes de qualité à prix abordable.

« La bonne vision est un droit, pas un luxe », rappelle l’enseigne, qui entend lever les barrières

financières et géographiques à l’accès aux soins.

Dans cette dynamique, Lapaire, déjà présente dans 9 pays, prévoit d’ouvrir en 2026 de nouvelles

agences en République Démocratique du Congo, au Cameroun et en Guinée, afin d’élargir son

impact sur le continent.

Les jeunes aussi concernés

Si la DMLA touche principalement les seniors, les habitudes adoptées dès le plus jeune âge

influencent la santé visuelle future. Une alimentation équilibrée, la protection contre le soleil, l’arrêt

du tabac et une utilisation modérée des écrans sont autant de gestes qui préservent la vue sur le

long terme.

Un message clair : la vision se protège

La perte de vision n’est pas une fatalité. Avec un suivi régulier, une bonne hygiène de vie et une

protection adaptée, il est possible de préserver sa vue durablement.

Les tests de vue gratuits de Lapaire sont accessibles sans rendez-vous dans ses différentes

agences. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site

[www.lapaire.africa](http://www.lapaire.africa) ou de suivre l’enseigne sur les réseaux sociaux.

Parce qu’une bonne vision, c’est avant tout une meilleure qualité de vie.

Lapaire Burkina est disponible au 62 64 24 69.