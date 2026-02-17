Le croissant lunaire n’a pas été aperçu au Burkina Faso, le Ramadan débute le 19 février 2026

Le jeûne du Mois de Ramadan débute au Burkina Faso le jeudi 19 février 2026. Le croissant lunaire n’a pas été aperçu, informe la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB).

