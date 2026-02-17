Le croissant lunaire n’a pas été aperçu au Burkina Faso, le Ramadan débute le 19 février 2026

Observation du croissant lunaire (lune) dans le cadre du Ramadan
Observation du croissant lunaire (lune) dans le cadre du Ramadan (Image d’illustration)

Le jeûne du Mois de Ramadan débute au Burkina Faso le jeudi 19 février 2026. Le croissant lunaire n’a pas été aperçu, informe la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB).

Le Ramadan débute au Burkina Faso le jeudi 19 février 2026.

Le croissant de lune n’a pas été aperçu sur le territoire national ce jour mardi 17 février 2026, informe la FAIB.

COMMUNIQUE DE LA FAIB RELATIF AU DEBUT

DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADAN 👇🏿

 

