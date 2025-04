Ramadan 2025 : Le ministre Mahamadou Sana galvanise les populations, les forces de sécurité et les VDP de Diabo

publicite

Le lundi 31 mars 2025, à l’occasion de la célébration de la fête du Ramadan, le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, s’est rendu à Diabo dans la région de l’Est pour partager un moment de communion avec les populations locales et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Dans une atmosphère de recueillement, le Ministre a participé à la grande prière marquant la fin du mois de Ramadan. Cet acte symbolique témoigne de la proximité et du soutien constant des autorités aux populations confrontées aux défis de l’heure, notamment la menace terroriste.

Au terme de la prière, le Ministre Mahamadou SANA a salué la résilience et la détermination des habitants de Diabo face à l’hydre terroriste. Il a réitéré l’engagement du gouvernement à renforcer la sécurité et à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour préserver la paix et la stabilité dans la région.

Visiblement émus, les habitants de Diabo, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur reconnaissance au Chef de l’État et au gouvernement pour les efforts déployés afin que leur localité continue de tenir debout. Ils ont souligné l’importance du soutien gouvernemental et des mesures prises pour renforcer la sécurité et améliorer les conditions de vie des populations.

Après la prière, le Ministre Mahamadou SANA a eu un échange avec les forces de la commune de Diabo sur des questions sécuritaires. Cette rencontre a permis d’évaluer la situation locale et d’envisager des stratégies pour renforcer la sécurité et la protection des populations.

En marge de cette célébration, le Ministre Mahamadou SANA s’est rendu à la gendarmerie, au commissariat, au Groupement Spécial d’Intervention de la Police Nationale (GSIPN), ainsi qu’auprès des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Lors de ces rencontres, le Ministre SANA a échangé sans filtre avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les VDP. Il leur a réitéré les messages de félicitations et d’encouragement du gouvernement et leur a prodigué des conseils afin de renforcer leur engagement dans la mission de protection des populations et du territoire.

Source : DCRP-MSECU

