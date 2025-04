Aïd El-Fitr au Burkina Faso : « Éclairons la société par la lumière de notre foi » (Imam Tiego Tiemtoré)

publicite

La communauté musulmane du Burkina Faso a célébré l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, dans un contexte national marqué par l’insécurité et les défis socio-économiques. Sur le terrain Dabo Boukary de l’Université Joseph KI-ZERBO, l’Imam Tiégo Tiemtoré du CERFI et de l’AEEMB a prononcé un sermon appelant à l’unité, à la solidarité et à la responsabilité civique.

Après 30 jours de pénitence, les fidèles musulmans ont observé l’Aïd el-Fitr le lundi 31 mars 2025. À l’université de Ouagadougou, une grande foule de fidèles a répondu à l’appel du Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) et de l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans au Burkina (AEEMB).

Face aux fidèles, l’Imam Tiégo Tiemtoré du CERFI/AEEMB a insisté sur l’impératif de l’unité nationale pour faire face aux menaces qui pèsent sur le pays. « Quand une nation est en danger, on tait les clivages, on fait front uni devant l’ennemi et on se montre unis », a-t-il déclaré.

Il a appelé à transcender les divisions ethniques et religieuses. Aussi, l’imam a fermement condamné les discours de haine et les incitations à la violence, exhortant les fidèles à la vigilance contre les tentatives de division.

De plus, Tiégo Tiemtoré a exhorté les musulmans à être des citoyens exemplaires, engagés dans la construction d’une société juste et paisible. Il a souligné l’importance de la solidarité envers les personnes déplacées et les victimes de la violence, appelant à soutenir les initiatives de développement du pays.

« Comment, au nom des référents de notre foi, être un citoyen utile à nos pays ? », a-t-il interrogé, tout en soulignant la nécessité d’une foi active qui se traduit par des actions concrètes.

Rappelant les enseignements du Ramadan, l’Imam a insisté sur la nécessité de perpétuer les valeurs de générosité, de piété et de maîtrise de soi.

« Les leçons spirituelles et sociales du mois du Ramadan montrent toute la profondeur de cette religion, qui n’est pas que culte pur, mais aussi spiritualité, message, cause de vie », a-t-il souligné.

Omar Dissa, un fidèle musulman présent à cette prière à l’université, a exprimé son souhait que les jeûnes et les prières des fidèles soient acceptés par Allah, et que leurs vœux les plus chers, la paix et la stabilité, soient exaucés.

La présence de représentants de la communauté catholique à la prière de l’Aïd el-Fitr a été saluée comme un signe de solidarité et de dialogue interreligieux. Balma Moïse, de la communauté chrétienne, a exprimé l’amitié et la solidarité du cardinal, et l’importance de l’unité face à l’adversité.

L’Imam Tiemtoré a également adressé un appel aux organisateurs du Hadj, les exhortant à agir avec sincérité et professionnalisme dans l’intérêt des pèlerins. Il a souligné l’importance de l’unité d’action au sein de la communauté musulmane pour contribuer au développement national.

Akim KY

Burkina 24

