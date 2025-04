Communiqué | Inauguration des nouveaux locaux de ODG3C à Ouagadougou : Une nouvelle ère pour l’accompagnement professionnel et personnel

publicite

Le 28 avril 2025, la société ODG3C (Objectif de Développement Guesbeogo 3C), dirigée par Djénèba Guesbéogo OUEDRAOGO , a inauguré ses nouveaux locaux à la cité Azimo(OUAGA 2000) de Ouagadougou. Spécialisée dans l’accompagnement social et professionnel, ODG3C offre des services de conseils juridiques et d’épanouissement personnel et professionnel dans un cadre respectueux de la confidentialité totale.

L’entreprise met également à disposition un espace de co-working et un espace de jeu pour les enfants, facilitant l’apprentissage des enfants lors des formations en vie sociale et savoir vivre ,cet espace permet aussi aux parents de concilier formation et quiétude.

Avec plus de 300 familles accompagnées et 13 ministères nationaux et internationaux comme clients, ODG3C confirme son rôle majeur dans le soutien social et professionnel au Burkina Faso, en assurant une approche discrète et personnalisée pour chaque client.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter ODG3C au ‪+226 70276353‬ ou ‪+226 05317202‬, ou par e-mail à [email protected].

