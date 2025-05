Kaya : Un mécanicien et un cultivateur se partagent plus de 86 millions de F CFA à la LONAB

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a honoré deux de ses plus récents et chanceux gagnants du 4+1 PMU’B, le mercredi 14 mai 2025 à Kaya. Rasmané Sawadogo, mécanicien de profession, et Itingré Bamogo, cultivateur, ont reçu des chèques totalisant la somme impressionnante de 86 276 500 FCFA.

Après avoir remis 38.376.000 FCFA, le vendredi 18 avril 2025 à Ousmane Sawadogo, un fidèle parieur, la nationale des jeux de hasard a encore fait d’heureux gagnants à Kaya, ce mercredi 14 mai 2025. Rasmané Sawadogo, qui a misé seulement 300 FCFA le 4 mai dernier, a empoché la somme de 29 366 000 FCFA. Ému, il a partagé son intention après avoir reçu son gain.

« Je suis très heureux d’avoir ce lot. Je vais l’utiliser pour investir dans mon domaine d’activité qui est la mécanique que j’exerce depuis tout petit. Nous allons prier Dieu pour que cela évolue.

C’est aussi le conseil qu’on nous a donné », a-t-il déclaré. En témoignant de sa propre persévérance après plus de dix ans de participation, l’heureux gagnant encourage les autres joueurs à ne pas perdre espoir.

Quant à Itingré Bamogo, il a raflé la somme considérable de 56 910 500 FCFA après une mise identique de 300 FCFA le 27 avril. Son émotion était palpable lorsqu’il a déclaré, « Je suis très heureux.

J’étais assis je n’avais rien et voilà que Dieu m’a gratifié de ce lot. J’étais cultivateur et maintenant je vais d’abord construire une maison et après investir », a exprimé cet habitant de Pissila qui dit avoir commencé à jouer il y a environ cinq ans.

Le directeur régional du centre de la LONAB, Yamba Jean Zida, représentant le Directeur général de la LONAB, a souligné que ces gains illustrent parfaitement le rôle de la LONAB en tant que catalyseur de rêves.

Il a insisté sur la transparence des opérations et rappelé que la LONAB est une entreprise citoyenne qui contribue au développement socio-économique du Burkina Faso en reversant une partie de ses recettes à l’État pour financer des projets essentiels.

Une préoccupation importante soulevée par le Directeur régional est l’utilisation judicieuse de ces gains. En ces termes, Yamba Jean Zida a interpellé les gagnants. « Notre premier souci, c’est qu’est-ce qu’on fait de cette manne que nous donnons tous les jours à nos parieurs.

Tout ce que nous demandons, c’est que tous ceux qui ont la chance de pouvoir gagner à la LONAB, qu’ils puissent réfléchir et investir utilement pour eux-mêmes, pour leurs familles et peut-être même pour la nation en créant des emplois », a-t-il insisté.

Il a rappelé que pour accompagner les gagnants dans cette démarche, la LONAB propose un service de conseil et d’orientation pour ceux qui en voudrons. « Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent passer nous voir.

Nous avons une équipe qui peut leur donner vraiment des conseils et les accompagner s’ils ont des projets à travers des conseils avisés et peut-être même les orienter vers d’autres structures spécialisées qui peuvent les scotcher pour qu’ils puissent réaliser leurs projets », a précisé le directeur régional du centre de la LONAB Yamba Jean Zida.

Akim KY

Burkina 24

