La Cheffe de Mission de l’OIM au Burkina Faso, Aïssatou GUISSE KASPAR, est en fin de mission

Le mardi 13 mai 2025, la Cheffe de Mission de l’Organisation internationale pour les Migrations au Burkina Faso, Aïssatou GUISSE KASPAR, a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie TRAORE.

Après 5 ans passés au Burkina Faso, Aïssatou GUISSE KASPAR est en fin de mission, et est donc venue dire au revoir au Chef de la diplomatie burkinabè et à l’ensemble de ses collaborateurs. Elle a traduit sa reconnaissance au ministre en charge des Affaires étrangères et à l’ensemble des autorités du Burkina Faso, pour la bonne collaboration qui a prévalu durant son mandat, entre son institution et les différents départements ministériels.

« Le ministère des Affaires étrangères nous a soutenus dans nos actions pour une migration sûre, régulière et dans la dignité », a indiqué la Cheffe de Mission de l’OIM.

Durant son mandat, la première responsable de l’OIM dit avoir œuvré à l’intégration de plus 4000 personnes migrantes en leur facilitant l’insertion sociale et professionnelle.

« Nous avons aussi collaboré avec le ministère pour la collecte des informations sur la diaspora, et travaillé autour de la mise en œuvre du pacte mondial pour la migration et sur le narratif autour de la question migratoire, pour qu’elle soit positive, pour qu’on voit en la migration une force de développement et de résilience. Et Monsieur le ministre nous a aidé durant ce tout ce processus » a-t-elle ajouté, tout en saluant Karamoko Jean Marie TRAORE à la tête du département en charge de la diplomatie burkinabè.

Karamoko Jean Marie TRAORE a félicité la Cheffe de Mission de l’OIM et son équipe pour le soutien apporté au Burkina Faso dans la gestion des migrants, de même que les mécanismes mis en place par l’institution pour traiter efficacement le phénomène migratoire.

« Vous avez pris votre mission à cœur et la clé succès vient de là ; nous avons apprécié la collaboration et l’ambiance qui a prévalu car dans les interventions de l’OIM, vous avez toujours été à l’écoute des priorités et des attentes du gouvernement », a laissé entendre le ministre TRAORE à madame GUISSE KASPAR.

Les deux premiers responsables du département en charge des Affaires étrangères lui ont formulé des vœux de santé, de réussite et de plein épanouissement dans la suite de sa carrière.

Source : DCRP/MAECR-BE

