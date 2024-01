publicite

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso, en étroite collaboration avec le bureau de l’OIM à Tunis, a facilité le jeudi 4 janvier 2024 le retour volontaire de 168 migrants burkinabè bloqués en Tunisie. Les 168 ressortissants burkinabè sont arrivés à l’aéroport international de Ouagadougou par un vol humanitaire spécial grâce au Programme de Protection, de Retour et de Réintégration des Migrants en Afrique subsaharienne (MPRR-SSA) financé par l’Union européenne.

Ils ont été accueillis au nom du Gouvernement burkinabè par les autorités du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur ainsi que des représentants du ministère en charge de l’Action humanitaire.

A leur arrivée, l’OIM et ses partenaires notamment la Croix-Rouge Burkinabè, ARSIM World et Alert Migration leur ont fourni l’assistance requise. Ils ont été conduits par bus dans un centre d’hébergement et ont pu bénéficier d’une assistance multiforme : hébergement temporaire, eau, nourriture.

Au nom de la Direction Générale des Burkinabè de l’Extérieur (DGBE), le Directeur de la réinsertion, Claver Bationo, a souhaité la bienvenue à ses compatriotes tout en réitérant la disponibilité et la ferme volonté des autorités nationales pour faciliter leur réintégration au sein de leurs communautés.

« L’OIM espère poursuivre cette étroite collaboration avec les autorités du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur afin de faciliter l’aide au retour volontaire et à une réintégration réussie des migrants burkinabè », a déclaré Ousmane Niang représentant le Chef de Mission de l’OIM au Burkina Faso à l’accueil des migrants.

Cette opération fait suite à une série de retours volontaires de migrants burkinabè ces dernières semaines. En décembre 2023, 410 migrants burkinabè bloqués à l’étranger ont pu bénéficier de l’assistance de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour faciliter leur retour volontaire au Burkina Faso. Ces migrants burkinabè sont revenus de la Libye, de la Tunisie, de l’Algérie, du Niger, du Tchad et du Maroc.

Ils ont également pu suivre des sessions d’information et d’orientation sur les opportunités d’affaires et d’insertion au Burkina Faso animées par des structures spécialisées dans le but de faciliter leur réintégration économique dans leurs communautés d’origine. À la suite de ces différentes séances d’information, chaque migrant a regagné sa localité d’origine à l’intérieur du pays avec le soutien de l’OIM.

Toutes ces activités ont été réalisées avec la collaboration du Gouvernement du Burkina Faso.

En 2023, le Programme de Protection, de Retour et de Réintégration des Migrants en Afrique subsaharienne (MPRR-SSA) a touché 989 migrants burkinabè qui ont bénéficié de l’aide au retour volontaire et d’un appui à la réintégration toujours en cours.

