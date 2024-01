Commune de Ouagadougou : La Police municipale dresse le bilan de ses activités

publicite

A l’occasion de la journée d’hommage dédiée à la police municipale organisée le 20 décembre 2023 par la Délégation spéciale, le directeur général de la police municipale, l’inspecteur de police Paulin Kaboré a fait le bilan d’activités de son institution à la délégation spéciale de la commune, présidée par Maurice KONATÉ.

Au titre de la sécurité urbaine, Paulin Kaboré indique que les actions phares ont porté essentiellement sur la prévention de l’insécurité et de la criminalité urbaine à travers le maintien de l’ordre public dans les infrastructures et équipements économiques de la ville, les sorties de sensibilisation, les contrôles sur les voies ouvertes à la circulation, la sécurisation des infrastructures de la commune et l’assistance aux services publics au niveau national et communal.

Ainsi, 4341 demandes d’assistance multiformes via le numéro vert (80 00 11 03) du poste de commandement radio ainsi que 608 sorties d’appuis aux autres services publics, a-t-il martelé. Quant à l’amélioration du cadre de vie urbain, le directeur général de la police municipale comptabilise 2708 interventions dans le cadre de la lutte contre les jets des eaux usées, les vidanges des fosses septiques et les jets d’ordures sur la voie publique, les pollutions diverses, l’élevage de petit et gros bétail et les semis sur pieds.

En outre, 231 opérations ont été organisées afin de lutter contre la dégradation du couvert végétal ; 473 sorties de sensibilisation au profit de 1443 ménages, débits de boissons et restaurants. 1,95 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisis et détruis en collaboration avec la ligue des consommateurs ; 3033 animaux en divagation ont été capturés et mis en fourrière.

La police municipale a reçu 1509 plaintes pour des nuisances sonores provenant des débits de boisson, des lieux de cultes, des ateliers etc. Concernant l’amélioration de la mobilité des citadins, 7261 sorties ont été effectuées pour la surveillance de la circulation, la prévention aux infractions liées au code de la route et à la règlementation municipale.

Ces sorties ont permis de mettre en fourrière 6715 engins toutes catégories confondues, a dit le directeur général de la police municipale. Egalement, 7729 missions de déguerpissement et de désencombrement des rues ont été effectuées.

Le directeur général de la police municipale, l’inspecteur de police Paulin Kaboré remercie les populations pour les multiples accompagnements dans le cadre de leur mission. Il invite par ailleurs les populations à toujours collaborer en appelant au numéro vert (80 00 11 03) afin de dénoncer tout cas suspect.

