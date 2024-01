Arrondissement 7 de Ouagadougou : L’excellence scolaire célébrée

publicite

La délégation spéciale de l’arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou a célébré la journée d’excellence en milieu scolaire, ce mercredi 10 Janvier 2024, à l’école Kossyam.

« Nous avons voulu cette cérémonie, pour magnifier l’excellence à l’école primaire, pour reconnaître le mérite de nos braves enseignants et élèves qui se sont illustrés très positivement à travers leurs résultats à la session du certificat 2023.

C’est de vraiment saluer leurs mérites, saluer les efforts qu’ils ont consentis pour atteindre ces résultats », a expliqué d’entrée Marie Blanche Wendata Yougbaré, présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou.

Pour marquer d’une pierre blanche cette commémoration, les enseignants et élèves qui se sont illustrés de par leurs résultats ont bénéficié des encouragements des autorités de l’arrondissement. Parmi les heureux bénéficiaires, figure Wilfred Élysée Bazémo.

Enseignant de profession, il a réalisé un taux de 100% au CEP 2023. Il confie avoir fait ce sacre grâce à son amour pour le travail bien fait. Par ailleurs, il n’entend pas baisser les bras et espère rebeloter « Je suis toujours au CM2 et je vais toujours me battre pour toujours garder la première place », a-t-il lancé.

De son côté, l’élève Matis Bassole a été désigné meilleur élève au CEP 2023, avec une moyenne de 9,12/10. Une grande joie pour lui de voir ses efforts récompensés. « Je suis très content d’avoir eu ce prix. C’est un honneur pour moi car ce n’est pas permis à tout le monde d’avoir un prix d’excellence » s’est-il réjoui. Vélos, tablettes, ordinateurs, motos, fournitures scolaires, ont formé le menu des récompenses.

