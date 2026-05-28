Suisse : Un référendum historique pourrait plafonner la population à 10 millions d’habitants

Le 14 juin 2026, les citoyens suisses seront appelés aux urnes pour un scrutin aux conséquences potentiellement majeures pour l’avenir du pays. Au cœur du débat : une initiative visant à inscrire dans la loi un plafond démographique de 10 millions d’habitants.

Avec une population déjà estimée à plus de 9,1 millions de résidents, cette mesure obligerait la Suisse à réduire fortement son immigration au cours des prochaines décennies afin d’éviter de franchir ce seuil symbolique.

Les défenseurs du projet estiment que la croissance démographique actuelle devient difficilement soutenable pour un pays attaché à la stabilité et à la qualité de vie. Ils dénoncent notamment la pression croissante sur le marché du logement, les transports, les infrastructures publiques ainsi qu’un sentiment grandissant de surpopulation.

Mais cette initiative suscite de fortes inquiétudes dans les milieux économiques. Plusieurs grandes entreprises suisses dépendent largement d’une main-d’œuvre étrangère hautement qualifiée pour maintenir leur compétitivité.

À Zurich, le groupe technologique Google emploie par exemple plus de 5 000 collaborateurs issus de 85 nationalités différentes. D’autres multinationales comme Nestlé, Novartis, Roche ou Logitech reposent également sur l’attractivité internationale du pays pour recruter des talents.

Selon plusieurs économistes, un durcissement massif de l’immigration pourrait avoir des conséquences importantes sur la croissance suisse. Certaines projections évoquent une baisse potentielle de 12 % de la production économique du pays d’ici la fin du siècle.

Au-delà des enjeux économiques internes, ce vote pourrait aussi fragiliser les relations entre la Suisse et l’Union européenne. La libre circulation des personnes constitue en effet l’un des piliers des accords liant Berne au marché européen, principal partenaire commercial de la Confédération.

À quelques semaines du scrutin, les sondages montrent une opinion profondément divisée. Pour de nombreux observateurs, ce référendum dépasse largement la seule question migratoire : il interroge la capacité de la Suisse à préserver son modèle économique tout en limitant les effets de la mondialisation sur son territoire.