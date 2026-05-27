Burkina Faso : Le Procureur général dément la mort de l’Imam Mohamed Ishaq KINDO

Le Parquet général près la Cour d’appel de Ouagadougou a apporté un démenti formel, ce mercredi 27 mai 2026, concernant une information virale annonçant le décès de l’Imam Mohamed Ishaq KINDO. Dans un communiqué officiel, les autorités judiciaires dénoncent un acte de cybercriminalité visant à troubler l’ordre public.

Depuis la nuit du mardi 26 mai 2026, un document attribué au Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga II circulait intensivement sur les plateformes numériques. Ce faux communiqué faisait état du décès de l’éminent Imam Mohamed Ishaq KINDO.

Face à l’ampleur de la nouvelle et à l’émotion suscitée, le Procureur Général, SAWADOGO Désiré Pinguédewendé, a tenu à rassurer l’opinion publique « Ce communiqué est un faux et n’émane d’aucune autorité judiciaire de mon ressort ».

Le Parquet général a fustigé ces pratiques de désinformation, les qualifiant de « monnaie courante » chez certains individus qu’il qualifie de « délinquants ». Loin de s’en tenir à un simple démenti, la justice burkinabè a annoncé des mesures fermes pour réprimer cet acte.

Dans un contexte où les fausses informations peuvent rapidement déstabiliser le climat social, le Procureur Général a exhorté la population à la plus grande vigilance. Il a rappelé l’importance de ne se fier qu’aux canaux officiels d’informations pour vérifier la véracité des faits.