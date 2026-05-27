La communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso célèbre la Tabaski 2026

Ce mercredi 27 mai 2026, la communauté musulmane Ahmadiyya du Burkina Faso a célébré la Tabaski dans une ferveur marquée par des appels au sacrifice intérieur, au partage avec les démunis et à la paix sociale. Qamar Ahmad, chef missionnaire et Amir de ladite communauté a livré un message sur la signification profonde de cette fête.

Le chef missionnaire et Amir de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, Qamar Ahmad, a insisté sur le fait que la véritable épreuve n’est pas le geste sacrificiel en lui-même, mais l’obéissance absolue. « Allah a choisi Ibrahim et non pas un million d’animaux parce qu’il était prêt à sacrifier son propre fils.

Quand l’enfant eut 15 ou 16 ans, le père reçut en rêve l’ordre de l’immoler. Tous deux acceptèrent. C’est la dernière limite du sacrifice », a-t-il déclaré. Poursuivant son sermon, Qamar a rappelé le sacrifice dont doit faire preuve le croyant.

« L’islam, c’est le sacrifice. Nous devons tuer les idées de notre personne, tuer tout ce qu’Allah n’accepte pas. Le sacrifice n’est pas facile », a-t-il fait savoir.

Il a également insisté sur les deux messages concrets de la Tabaski. « Tout le monde est dans la joie, mais le vrai sens du Tabaski, ce n’est pas de mettre la viande au frigo. Nous allons sacrifier de nombreux animaux et partager avec les pauvres et les nécessiteux », a indiqué Qamar Ahmad.

Enfin, il a lancé un appel aux musulmans en capacité d’égorger un animal. « N’oubliez pas les personnes de votre quartier qui n’ont pas les moyens d’avoir de la viande. C’est un commandement du Prophète », a conclu le chef missionnaire et Amir, Qamar Ahmad.