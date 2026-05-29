Ouagadougou : PFO Africa Burkina Faso récompense l’excellence scolaire au lycée municipal de Bendogo

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), PFO Africa Burkina Faso a offert, ce vendredi 29 mai 2026 à Ouagadougou, des kits scolaires et des vélos aux meilleurs élèves du lycée municipal de Bendogo.

Cette initiative vise à promouvoir l’excellence scolaire et à encourager les élèves à poursuivre leurs efforts académiques. Au total, 30 apprenants, correspondant aux trois meilleurs élèves de chaque classe, ont été récompensés au cours de la cérémonie.

Le proviseur de l’établissement, Leinga André Kaboré, a salué l’engagement de l’entreprise en faveur de l’éducation. Selon lui, cette journée de distinction vise avant tout à valoriser le mérite et le travail bien fait.

« L’avenir de la nation repose sur les élèves et les enfants dont nous avons aujourd’hui la charge. Leur éducation et leur engagement au travail sont essentiels », a-t-il déclaré, exprimant sa reconnaissance à l’endroit de PFO Africa Burkina Faso.

Pour le responsable achat et transit de l’entreprise, Stéphane Thio, soutenir l’éducation constitue un investissement stratégique pour l’avenir du pays.

Il a expliqué que les dons étaient composés de sacs scolaires, de kits pédagogiques destinés aux meilleurs élèves ainsi que de vélos remis aux premiers garçons et filles de chaque cycle afin de faciliter leurs déplacements.

« Aucun développement durable ne peut se faire sans une jeunesse bien formée, bien encadrée et motivée », a-t-il souligné, ajoutant que cette initiative vise également à stimuler une saine émulation entre les élèves.

Parmi les bénéficiaires figure Jean Paul Kaboré, élève en classe de Première D et distingué en mathématiques. Très ému, il a exprimé sa gratitude envers ses encadreurs et les donateurs.

Même satisfaction chez Amandine Dorcas Dipama, élève en classe de Seconde C et également primée en mathématiques. Elle a estimé que cette récompense constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre ses efforts et viser l’excellence.