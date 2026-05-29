Le Burkinabè Arsène Kouassi, pépite de Ligue 1

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Arsène Kouassi est la pépite de Ligue 1 ou meilleur jeune selon les votes.

Une nouvelle reconnaissance pour Arsène Kouassi. Le latéral gauche burkinabè sociétaire de Lorient en Ligue 1 a été désigné pépite de Ligue 1. Le verdict des votes a été rendu ce vendredi 29 mai 2026.

Arsène Kouassi est récompensé pour son excellente saison avec Lorient. Aligné 31 fois avec son club, Arsène Kouassi (22 ans) a beaucoup apporté à son club en inscrivant deux buts et délivrant 8 passes décisives.

Ce trophée souvent désigné la Pépite du mois, puis de l’année, récompense les joueurs de moins de 23 ans par un vote des fans.

La pépite de Ligue 1 est un vote réalisé par la Ligue 1 française. En regroupement avec les Etalons, Arsène Kouassi est en convoité par plusieurs clubs notamment en Bundesliga.

 
     
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