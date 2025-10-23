Burkina Faso : La naturalisation d’Arsène Kouassi désormais actée au Conseil des Ministres

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 42 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

Lors du Conseil des ministres de ce jeudi 23 octobre 2025, le jeune talent du football burkinabè Arsène Kouassi a été naturalisé. Cela conformément au Code des personnes et de la famille qui prévoit deux modalités de jouissance de la nationalité burkinabè. 

« Ce décret se rapporte à ce dernier mode d’acquisition de la nationalité burkinabè par décision de l’autorité publique qui se matérialise par la naturalisation de Monsieur KOUASSI KAN Guy Arsène », rapporte le Compte Rendu (CR) du Conseil des Ministres de ce jeudi 23 octobre 2025.

« L’adoption de ce décret permet au bénéficiaire d’être naturalisé Burkinabè, conformément au Code des personnes et de la famille», a clarifié le CR.

A côté, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet spécifique additionnel 2025 du ministère des Sports, de la jeunesse et de l’emploi qui prévoit des réalisations.

Il s’agit de : la construction d’un hôtel sportif de niveau R+5 et d’infrastructures sportives, au sein du COMET à Ouaga 2000 ; la construction d’un bâtiment R+5 de 300 chambres standards ; la construction d’un bâtiment administratif du complexe, d’un pôle médical et paramédical; la construction d’un plateau omnisports, des vestiaires, d’un restaurant; la construction d’une tribune espace de football (vestiaires et gymnase) et l’aménagement de terrains divers, annexes ainsi que de voirie et réseaux divers.

